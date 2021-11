Wie gut schützen BioNTech, Moderna und Johnson noch?

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen fragen sich viele Menschen, wie es eigentlich um ihren Impfschutz bestellt ist. Immer wieder sorgen dabei neue Studien für Aufsehen. Wie sind die vielen Zahlen einzuordnen?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht täglich Rekordwerte. Trotzdem sind Fußballstadien, Kneipen und Konzertsäle geöffnet. Mal gilt 2G, mal 3G. Wie geschützt kann man sich da überhaupt noch fühlen, wenn immer häufiger davon die Rede ist, dass der Impfschutz nach einigen Monaten nachlässt?

US-Studie: Johnson & Johnson bei nur 13 Prozent Schutz

Eine aktuelle US-amerikanische Studie, erschienen in der Fachzeitschrift "Science", hat untersucht, wie gut Corona-Impfstoffe im Vergleich vor einer Infektion schützen. Zentrales Ergebnis: Der Impfstoff Johnson & Johnson, in Deutschland immerhin bei mehr als drei Millionen Menschen eingesetzt, weist nach sieben Monaten nur noch einen Schutz vor einer (auch symptomlosen) Infektion von 13,1 Prozent auf.

Der Schutz bei BioNTech wird nach diesem Zeitraum auf 43,3 Prozent beziffert. Moderna kommt auf 58 Prozent. Der Berliner Epidemiologe Timo Ulrichs sagte jüngst dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz": Jeder, der nur einmal mit Johnson & Johnson geimpft worden sei, solle sich so verhalten, als wäre er nicht geimpft.

Auch BioNTech-Gründer spricht von abnehmendem Schutz

Erst vor wenigen Tagen sorgte eine schwedische Studie für Aufsehen. Diese kommt unter anderem zu dem Schluss, dass der anfangs sehr gute Schutz vor symptomatischen Infektionen nach mehreren Monaten deutlich nachlässt. Und BioNTech-Gründer Ugur Sahin sagte jüngst der "Bild am Sonntag", dass der Schutz "gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Grades" ab dem vierten Monat abnehme. Allerdings: Weitere Studien, sei es aus den USA oder Katar, widmeten sich zuletzt der derzeit heiß diskutierten Frage, wie effektiv Moderna oder BioNTech gegen die Delta-Variante sind.

STIKO-Mitglied sieht "Info-Überflutung"

Fred Zepp, seit 1998 Mainzer Mitglied in der Ständigen Impfkommission (STIKO), spricht in diesem Zusammenhang von einer "Info-Überflutung", an der Wissenschaftler, Ärzte, Politiker und Medien ihren Anteil hätten. "Derzeit forschen Legionen an den verschiedenen Fragestellungen", sagt er. "Dabei werden viele neue Erkenntnisse tagesaktuell veröffentlicht, bei denen man teilweise erst später sieht, wie robust sie eigentlich sind." Nicht selten würden in der erhitzten, öffentlichen Debatte "Äpfel mit Birnen verglichen".

So spiele es zum Beispiel eine Rolle, wie die Daten über die Impfstoff-Wirksamkeit gewonnen werden. Bei sogenannten Registerstudien würden rückwirkend große Mengen an personenbezogenen Gesundheitsdaten analysiert, die aufgrund von Krankheitsmeldungen oder Krankenkassenabrechnungen in zentralen Datenbanken bereits vorliegen.

"Da weiß man aber zum Beispiel nicht unbedingt, warum jemand in der Vergangenheit auf das SARS-CoV-2-Virus getestet wurde, ob er infiziert war oder tatsächlich schwer erkrankt." Eine solche rein auf der Auswertung von Datenbanken beruhende Studie sei etwas anderes als zum Beispiel die Untersuchungen, die Impfstoff-Produzenten im Rahmen der Impfstoff-Entwicklung in den Zulassungsstudien direkt bei ihren Probanden vornähmen.

Impfstoff von Johnson & Johnson setzte auf Einmal-Dosis gegen Corona

Dass der Impfstoff Johnson & Johnson in der Wirkung tatsächlich abfalle, liege unter anderem an dem Ein-Dosen-Schema, an dem der Produzent festgehalten habe. Der Hersteller habe dafür eine besondere Einsatzmöglichkeit gesehen, zum Beispiel bei obdachlosen Menschen, die man oft schwer für eine zweite Dosis erreichen könne. "Auch das Unternehmen AstraZeneca hat zunächst ein Ein-Dosis-Schema erwogen, dann aber aufgrund der besseren Impfantwort ein Zwei-Dosen-Schema entwickelt."

Bei Johnson & Johnson zweite Impfung nach vier Wochen empfohlen

Auch die STIKO mit Mitglied Zepp reagierte. Die Kommission bewertet den Impfstoff von Johnson & Johnson als nicht ausreichend und empfiehlt eine zweite Impfung mit Moderna oder BioNTech bereits vier Wochen nach der ersten Impfung. Allerdings hat der früh nachlassende Impfschutz des US-Präparats bislang keine Folgen für den Impfstatus.

Aktuell hat das Impfzertifikat auch bei Johnson & Johnson ein Jahr Gültigkeit. Nach "Report Mainz"-Recherchen berät das Bundesgesundheitsministerium derzeit über die Laufzeit der Gültigkeit. Momentan könnten also alle einmal mit dem Vakzin von Johnson & Johnson Geimpften an 2G-Veranstaltungen teilnehmen.

Zepp sieht insgesamt guten Schutz für mindestens sechs Monate

Wie geschützt können sich die Geimpften denn nun fühlen? Zepp sieht bei den anderen bekannten Impfstoffen von BioNTech, Moderna und AstraZeneca einen Schutz vor schweren Infektionen über sechs bis sieben Monate - im Durchschnitt. Im Durchschnitt bedeutet, dass individuelle Faktoren diese Zeit verringern oder erhöhen können. "Das kann das Alter sein, die Konstitution oder eine andere Infektion, mit der der Körper zum Zeitpunkt der Impfung noch zu kämpfen hatte", erläutert er.

Fünf-Monate-Diskussion und die Erfahrungen aus Israel

Für weitere Verunsicherung sorgte zuletzt die Diskussion, ob man sich nicht besser wie in Israel schon nach fünf statt sechs Monaten boostern lässt. Laut Zepp hat das Vorgehen in Israel aber weniger medizinische Gründe. "In Israel läuft das Impfzertifikat für doppelt Geimpfte nach sechs Monaten ab", erklärt er. Auf diese Weise habe man die Menschen zum Boostern bewegen wollen. "Um ihnen für die Sechs-Monate-Frist einen entsprechenden Vorlauf zu geben, hat man die fünf Monate propagiert."

In Deutschland habe man den Zeitpunkt für die Auffrischungsimpfung an der Zunahme von Infektionen bei vollständig Geimpften orientiert. Ein Intervall von nur fünf Monaten sei gegenwärtig medizinisch nicht zwingend begründet. "Trotzdem kann man natürlich auch schon nach fünf Monaten boostern. Es schadet nicht und die STIKO hat diese Möglichkeit auch schon in Ihrer Empfehlung erwähnt", so Zepp. "Kein Arzt sollte jemanden wegschicken, weil er schon nach fünf Monaten zum Boostern kommt."