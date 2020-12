Wenn in einer Population so viele Menschen dank Impfung oder bereits durchgestandener Infektion immun gegen den Erreger geworden sind, dass sich die Krankheit kaum noch ausbreiten kann, wird von einer Herdenimmunität für eine Infektionskrankheit gesprochen. Einzelne Menschen mit fehlender Immunität sind dann weitgehend vor einer Ansteckung geschützt. Ab wann Herdenimmunität besteht, wie hoch also die Durchimpfungsrate in der Bevölkerung sein muss, ist je nach Krankheit verschieden.