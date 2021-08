Neue Strategie in der Impfkampagne: Ab dem 1. August kann sich jeder ohne Termin im Impfzentrum gegen Corona impfen lassen. Ab Montag sind außerdem überall im Land Impfbusse unterwegs.

Die Landesregierung spricht von einem "Wendepunkt beim Impfen": Ab sofort kann sich jeder ohne Termin landesweit in den Impfzentren impfen lassen. Nur der Personalausweis ist nötig. Es sei nun genügend Impfstoff für alle da. Die Impfungen ohne Termin finden in bestimmten Zeitfenstern statt, die von den jeweiligen Kommunen festgelegt werden. Parallel wird es bis auf weiteres weiter auch Impfungen mit Registrierung und festen Terminen geben. Das Impfzentrum ist bereits seit Mitte Juli frei wählbar und nicht an den Wohnort gebunden. Die Möglichkeit für Impfungen ohne Termin gelte für alle 32 Impfzentren des Landes außer dem im Kreis Ahrweiler, das wegen Flutschäden geschlossen sei.

Stellenweise wurden im Land in verschiedenen Impfzentren bereits Impfungen ohne Termin auch vor dem Stichtag angeboten, zum Beispiel im Kreis Mainz-Bingen, im Rhein-Hunsrück-Kreis, im Rhein-Pfalz-Kreis und in Trier.

Rund 400 Personen auf Warteliste

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind (Stand 28. Juli) noch 415 Personen auf der Warteliste für einen Termin im Impfzentrum, darunter drei Personen aus der Priogruppe 2 und 13 Personen aus der Priogruppe 3. Das Ministerium vermutet, dass diese Fälle ihren Ursprung vor allem in Terminverschiebungen haben. Da die Möglichkeit zur Anmeldung weiter bestehe, könne sich diese Zahl jedoch noch verändern.

200 Stops mit Impfbussen geplant

Ab Montag, 2. August, werden außerdem sechs mobile Impfteams im Rheinland-Pfalz unterwegs sein. Sie sollen in Impfbussen auf Supermarktplätzen im ganzen Land eingesetzt werden. Bis Ende August sind in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz und verschiedenen Supermarkt-Ketten insgesamt 200 Stops geplant. Auch hier gibt es keine Anmeldung. Nach Angabe des Gesundheitsministeriums ist nur der Personalausweis nötig. Am Montag sind die Impfbusse in Trier, Mainz, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Landau und Rohrbach unterwegs. Alle weiteren Standorte der ersten Woche hat die Landesregierung hier veröffentlicht.

Verimpft werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech an Personen ab 18 Jahren. Die Impfungen in Impfzentren ohne vorherige Terminvereinbarung und in Impfbussen sind grundsätzlich für Erstimpfungen gedacht.

"Es ist unser Ziel, noch Unentschlossenen ein einfaches und unbürokratisches Impfangebot zu machen", sagte Staatssekretär Denis Alt. "Eine hohe Impfquote ist die beste Voraussetzung, die Corona-Pandemie langfristig zu kontrollieren."

Weitere Impfangebote werden fortgesetzt

Dazu gibt es nach Angaben des Ministeriums weitere bekannte Impfangebote, die fortgeführt werden sollen, darunter Stadtteilimpfungen und Sonderimpfaktionen an Hochschulstandorten. Auch ein Impfbus war bereits unterwegs: Der Bus aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war letzte Woche in den vom Hochwasser zerstörten Regionen in der Eifel, um Menschen zu impfen:

Impfzentren schließen Ende September

Ende September sollen die Impfzentren schließen, aber neun der nun 31 Einrichtungen sollen zunächst im Stand-by-Betrieb bleiben. Statt in den Impfzentren werde es nach Angaben des Gesundheitsministeriums dann vor allem niedrigschwellige Impfangebote vor Ort geben - mit den Bussen, in Jobcentern, bei Tafeln, in bestimmten Stadtteilen und möglicherweise auch in Schulen.