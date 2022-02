Kinderärzte reagieren zurückhaltend bei Corona-Impfungen für Kleinkinder

In den USA können womöglich bald Kinder unter fünf Jahren gegen Corona geimpft werden. In Deutschland ist eine Zulassung nicht in Sicht, viele Kinderärzte reagieren zurückhaltend.

Kurz und knapp erklärt - so ist der Stand bei den Corona-Impfung für Unter-Fünfjährige in Deutschland SWR

Jedes Kind unter fünf Jahren zu impfen - davon hält der Landeschef des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Lothar Maurer, nichts. Das sei immer eine Risikoabwägung. Er hat selbst in seiner Praxis in Frankenthal sechs Kinder unter fünf Jahren "off-label" geimpft. Bislang seien das aber nur kleine Hochrisikopatienten etwa mit Trisomie 21 oder mit Herzfehlern gewesen.

"Off-Label-Use" Ein Arzt kann den bereits zugelassenen Impfstoff für Erwachsene der Zulassungsstudie gemäß portionieren und an Kinder verimpfen. Das ist legal und wird nicht erst seit Corona gemacht. Die Kindermedizin arbeite oft "off-label", so Lothar Maurer vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte RLP.

1.945 Kitakinder in RLP infiziert

Seit den Weihnachtsferien rollt die Omikron-Welle durch die Kindergärten und ebbt nicht ab. Das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz meldete Ende Januar 1.945 infizierte Kitakinder. Das sind knapp 1,2 Prozent aller Kitakinder im Land. "Die Entscheidung, sein Kind impfen zu lassen, ist eine ganz persönliche und liegt bei den Eltern. Das Impfen selbst liegt im Ermessen der Kinderärzte“, heißt es vom Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz.

Der Kinder- und Jugendmediziner Benedikt Fritzsching aus Heidelberg gibt im Interview mit SWR Aktuell zu bedenken: "Viele Eltern wollen ihre Kinder grundsätzlich vor einer Infektion schützen, da muss man aber sagen: Die Impfungen schützen wenig vor einer Infektion, sondern vor einem schweren Verlauf."

PIMS nur selten Folge einer Corona-Infektion

Selten entwickeln Kinder nach einer Coronainfektion laut Robert Koch Institut (RKI) das sogenannte Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, kurz PIMS, eine schwere Entzündungsreaktion. Der Großteil dieser Kinder muss intensivmedizinisch versorgt werden. Das Krankheitsbild ist laut RKI jedoch in der Regel gut behandelbar, für Kinder mit komplizierteren Verläufen ist die Langzeitprognose unklar. Todesfälle sind bislang aus Deutschland nicht bekannt.

Es gebe den Verdacht, dass eventuell bei Kindern nach einer Coronainfektion die Diabetes-Gefahr höher ist, sagt der Frankenthaler Kinderarzt Maurer und zählt drei entsprechende Fälle in seiner Praxis auf. Doch die Studienlage dazu ist noch sehr dünn. Die deutsche Diabetesgesellschaft fordert weitere Untersuchungen. Virusinfektionen stehen generell im Verdacht, den Diabetes-1-Typ auszulösen. Das hatten SWR-Recherchen bereits 2020 ergeben.

Es gibt in Deutschland noch keine zugelassene Impfung für Null- bis Vierjährige, sondern nur für 5-11-Jährige bzw. 12-17-Jährige. Auch eine Dosierung ist noch unklar. SWR rki.de

Biontech/Pfizer setzt auf drei Dosen des Impfstoffes für Unter-Fünfjährige

Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer haben am Dienstag eine Notfallzulassung für ihren Corona-Impfstoff in den USA für Kinder unter fünf Jahren beantragt. Die Impfserie bei Babys und Kleinkindern soll insgesamt drei Dosen umfassen. Nach ersten Studiendaten hatten zwei Dosen zwar bei sechs bis 24 Monate alten Kindern ausgereicht, bei den Zwei- bis Vierjährigen erzeugten sie aber keine ausreichende Wirksamkeit.

Kein vergleichbarer Antrag bei EU-Behörde EMA gestellt

Der aktuelle Antrag von Biontech/Pfizer in den USA umfasst zunächst die Zulassung der ersten beiden Impfdosen, deren Dosierung bei einem Zehntel der Erwachsenendosis liegt - also bei 3 Mikrogramm mRNA. Daten zu einer dritten Impfdosis, die mindestens acht Wochen nach der zweiten Dosis verabreicht werden soll, werden in den kommenden Monaten erwartet. Diese sollen im Anschluss bei der US-Zulassungsbehörde eingereicht werden. Einen vergleichbaren Antrag stellten die Unternehmen bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA zunächst nicht.

Über die Dosierung des Impfstoffes im "Off-Label"-Bereich in Deutschland entscheiden die jeweiligen Kinderärzte. Der Landeschef des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Rheinland-Pfalz, Lothar Maurer, sieht 3 Mikrogramm auch eher als zu wenig an. Er habe daher zweimal 7,5 Mikrogramm verabreicht oder wie bei den Kinder ab fünf Jahren 10 Mikrogramm. Eine Sprecherin der Initiative U12Schutz.de, die in Deutschland "Off-Label"-Impfangebote für Unter-Fünfjährige vermittelt, berichtet, dass in der Vergangenheit häufig zwei Impfdosen mit 5 Mikrogramm verabreicht wurden, inzwischen aber oft auf drei Impfdosen mit 3 Mikrogramm gesetzt wird.

Keine schwerwiegenden Ereignisse zu Off-Label-Impfungen gemeldet

Dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), dem Bundesinstitut für Impfstoffe, liegen keine Informationen darüber vor, wieviele "Off-Label"-Impfungen in Deutschland stattfinden. Im nächsten Sicherheitsbericht des Instituts zu den zugelassenen COVID-19-Impfstoffen sei ein Kapitel zum "Off-Label-Use" bei U5-Kindern geplant. Bislang seien dem Institut jedoch keine schwerwiegenden Ereignisse gemeldet worden, so eine Sprecherin.