Die Gesundheitsminister der Länder haben beschlossen, dass auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren einfacher gegen Corona geimpft werden können - obwohl die Stiko das generell nicht empfiehlt.

Zwölf- bis 17-Jährigen soll demnach flächendeckend in Impfzentren und über Hausärzte ein Impfangebot gemacht werden - eine ärztliche Aufklärung sowie die Zustimmung der Eltern werde dabei sichergestellt.

Stiko empfiehlt Impfung für Kinder und Jugendliche nicht generell

Bisher können sich Kinder und Jugendliche nur bei Kinder- oder Hausärzten impfen lassen. Die Ständige Impfkommisson (Stiko) empfiehlt die Impfung für Zwölf- bis 17-Jährige bisher nicht generell, sondern nur für Risikogruppen. Stiko-Chef Thomas Mertens verteidigte am Montagabend diese Position: Bei gesunden Kindern sei eine intensivmedizinische Behandlung eine "absolute Rarität", Todesfälle gebe es nur bei schwerst vorerkrankten Kindern und Jugendlichen. Die Europäische Arzneimittelagentur hat allerdings die Impfstoffe von Biontech und Moderna für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen.

Mit dem Einverständnis ihrer Eltern konnten sich Kinder und Jugendliche auch schon zuvor gegen Corona impfen lassen. Auch an Schulen gab es schon Sonderimpfaktionen.

Rheinland-pfälzische Regierung begrüßt Entscheidung

Die rheinland-pfälzische Landesregierung begrüßt die Entscheidung der Gesundheitsminister-Konferenz, dass in den Impfzentren jetzt auch Zwölf- bis 17-Jährige geimpft werden können. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte, es gebe in den Zentren jetzt die Kapazitäten, um die erforderlichen ärztlichen Beratungen für die Minderjährigen anzubieten. Damit könne man dem Wunsch vieler Kinder und Jugendlichen sowie deren Eltern entsprechen und eine Impfung nach ärztlichem Aufklärungsgespräch auch im Impfzentrum anbieten, so Hoch.

Nicht im Widerspruch zur Stiko

Hoch verteidigte den Beschluss der Ministerrunde. Im SWR sagte er, dies stehe nicht unbedingt im Widerspruch zur Ständigen Impfkommission, die bislang keine generelle Empfehlung für Impfungen für Jugendliche abgegeben habe. Die Entscheidung der Minister sei eher als Angebot für Eltern gedacht, die ihre Kinder trotz der reservierten Haltung der Stiko impfen lassen wollten.

Auffrischungsimpfung für Risikogruppen ab September

Darüber hinaus hat die Gesundheitsminister-Konferenz beschlossen, dass Angehörige von Risikogruppen ab September Auffrischungsimpfungen erhalten können. Gesundheitsminister Hoch sagte, durch die ausreichende Versorgung mit Impfstoff könne man den Betroffenen nun eine weitere Impfung anbieten. Diese sollen von niedergelassenen Ärzten verabreicht werden.