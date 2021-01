per Mail teilen

Die Erst- und Zweitimpfung der Bewohner von rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeheimen muss nach Ansicht des Hausärzteverbandes so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Die Corona-Entwicklung in den rheinland-pfälzischen Alten- und Pflegeheimen ist nach Einschätzung des Hausärzteverbandes "weiterhin brandgefährlich". Die Verbandsvorsitzende Barbara Römer sagte der Nachrichtenagentur dpa: "Wir befinden uns im wahrsten Sinne des Wortes in einem Wettlauf: Sind wir schneller mit dem zweimaligen Impfen, oder ist das Coronavirus vor uns in einem Heim?"

Hohe Impfquote bei Pflegepersonal nötig

Die Entscheidung, die Über-80-Jährigen in den Alten- und Pflegeheimen zuerst zu impfen, sei daher aus ihrer Sicht vollkommen richtig. Ganz wichtig sei auch, das Pflegepersonal dort schnell zu impfen und eine hohe Impfquote zu erzielen. So könne ein Schutzwall für die Heimbewohner aufgebaut werden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Arbeiten am Limit

Außerhalb der Heime würden Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz überwiegend hausärztlich betreut, erklärte Römer. Seit Pandemiebeginn behandelten Hausärzte neun von zehn Infektpatienten. Von Anfang Dezember bis über den Jahreswechsel sei der Anteil positiver Tests so hoch gewesen wie nie zuvor. "Das bedeutet für uns: Arbeiten am Limit und auch darüber hinaus."

Inzwischen habe sich die Lage etwas entspannt. Etwa seit Mitte Januar seien die Terminanfragen für die Infektsprechstunde deutlich zurückgegangen. Auch die Quote der positiven Tests sinke beträchtlich. Der Lockdown zeige Wirkung, so die Ärztin.