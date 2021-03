Seit Ende Dezember wird auch in Rheinland-Pfalz gegen das Coronavirus geimpft. Als erste wurden ältere Menschen in Seniorenheimen sowie Pflegepersonal geimpft. Nun sollen auch Menschen aus anderen Priorisierungsgruppen an die Reihe kommen. Wie aber ist es um die Impfstoffmenge bestellt?

In Rheinland-Pfalz sind rund 219.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft, zirka 140.000 von ihnen haben bereits die zweite Impfung und damit den vollen Schutz empfangen. Das sind 3,42 Prozent der Bevölkerung. Damit steht Rheinland-Pfalz an der Spitze der Bundesländer im Hinblick auf die Impfquote. Der Bundesdurchschnitt bei der Quote der Geimpften mit vollem Impfschutz liegt bei 2,52 Prozent. Im Bund sind etwa 4,1 Millionen Menschen geimpft worden. Davon haben 2,1 Millionen Personen den vollen Impfschutz. Schlusslicht ist Niedersachsen mit einer Impfquote von 2,1 Prozent (Stand: 1. März). Der Anteil der gänzlich ungeimpften Menschen liegt im Bund wie im Land bei rund 95 Prozent.

Für einen effektiven Impfschutz gegen das Coronavirus müssen zwei Impfdosen im Abstand von rund drei Wochen verabreicht werden. Zur Erreichung der sogenannten Herdenimmunität müssen nach Einschätzung von Experten rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sein. Erst dann gilt eine weitere Ausbreitung des Virus und die Ausbildung weiterer Mutationen als weitgehend ausgeschlossen.

Wer wird zuerst geimpft?

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) hat für die ersten Impfungen gegen das Corona-Virus verschiedene Personengruppen empfohlen. Demnach werden derzeit in der sogenannten "Stufe 1" Bewohner und Bewohnerinnen von Senioren- und Altenpflegeheimen, Personen ab einem Alter von 80 Jahren und Personal in der Pflege und in medizinischen Einrichtungen geimpft werden.

In Stufe 2 und folgend sollen laut STIKO neben der nächstjüngeren Altersgruppe (75-79 Jahre) unter anderem auch Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen oder Vorerkrankungen zusätzlich geimpft werden. Außerdem werden jetzt auch weitere besondere Berufsgruppen wie Polizisten, Lehrer oder Erzieherinnen geimpft.

In Rheinland-Pfalz gibt es neben der Plattform impftermin.rlp.de eine Info-Hotline. Unter der Telefonnummer 0800 5758100 können sich Bürger und Bürgerinnen zu folgenden Zeiten informieren: montags bis freitags von 7 Uhr bis 23 Uhr sowie an Wochenendtagen zwischen 10 Uhr und 18 Uhr Auch die Info-Hotline des Bundes (116 117) können Menschen in Rheinland-Pfalz nutzen.

In Rheinland-Pfalz gibt es 32 Impfzentren. Das letzte wurde am 24. Februar in Landau eröffnet. Damit haben jeder Landkreis und jede kreisfreie Stadt einen startbereiten Standort für die Impfungen. Derzeit wird in Rheinland-Pfalz vor allem mit Hilfe der mobilen Teams in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Impftermine werden nur an Menschen vergeben, die im jeweiligen Landkreis leben - selbst wenn ein anderes Impfzentrum in einem Nachbarkreis näher am Wohnort des Impflings liegt. Nähere Informationen zur Organisation der Impfungen in Rheinland-Pfalz erhalten Sie hier.

Auch die Landesregierung informiert im Internet ausführlich über alle Fragen rund um die Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz.

Impfbus im Rhein-Pfalz-Kreis

Damit es mit den Corona-Schutzimpfungen schneller vorangeht, fährt künftig ein Impfbus durch die Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis. Das Fahrzeug wurde in Schifferstadt offiziell an Landrat Clemens Körner (CDU) übergeben. Wer in dem Bus den Impfstoff von Astrazeneca erhält oder nach Schifferstadt ins Impfzentrum fahren muss, entscheidet sich über die Termin-Hotline des Bundeslandes. In den Bus gehe es nur mit Termin, und das Impfen nach Kategorien werde auch weiter streng eingehalten, teilten die Organisatoren mit. Der Bus mit drei Kabinen wurde ursprünglich vom BASF-Konzern umgebaut.

Zuerst wurde in Deutschland der mRNA-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. Er wird mit zwei Impfstoffdosen pro Person im Abstand von 21 Tagen verabreicht. Biontech liegt insgesamt bei einem 95-prozentigem Immunschutz nach der zweiten Impfung - über alle Altersgruppen gemittelt.

Im Januar wurde als zweiter Impfstoff ein Produkt des US-Pharmakonzerns Moderna zugelassen. Der Impfstoff von Moderna liegt bei insgesamt 94 Prozent - nach der zweiten Impfung und über alle Altersgruppen gemittelt. Wie der Biontech-Impfstoff muss auch dieser mRNA-Impfstoff in zwei Impfungen verabreicht werden.

Als dritter zugelassener Impfstoff kommt nun auch das Produkt von Astrazeneca zum Einsatz. Aufgrund der Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird er nicht für die Impfung älterer Menschen eingesetzt. Mit ihm können Menschen der Altersgruppe von 18 bis 64 Jahren geimpft werden.

Viele Menschen begegnen dem Impfstoff von Astrazeneca mit Skepsis - weil ihm eine geringere Wirksamkeit nachgesagt wurde und es Berichte über Nebenwirkungen, wie etwa Fieber, gab. Die meisten Virologen halten den Impfstoff dennoch für ausreichend wirksam zur Bekämpfung der der Pandemie. Zudem ist es nicht möglich, sich den Impfstoff auszusuchen, mit dem man geimpft wird. Das RKI geht davon aus, dass im Jahr 2021 weitere Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen werden.

Welcher Impfstoff wurde tatsächlich angewendet?

Auch in Rheinland-Pfalz ist es vor allem der Impfstoff von Astrazeneca, der ungenutzt bleibt. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Landesregierung will Zahl der Geimpften bis Ende März verdoppeln

Bis Ende März sollen etwa 400.000 Menschen ihre Erstimpfung und etwa 190.000 Menschen ihre Zweitimpfung erhalten haben. Das kündigten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) Mitte Februar bei einem Besuch des Impfzentrums in Polch (Landkreis Mayen-Koblenz) an. Demnach wären Ende nächsten Monats zehn Prozent aller Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer geimpft und die Anzahl würde damit im März verdoppelt.

Nach neuesten Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums wurden von den diversen Impfstoff-Herstellern folgende Mengen geliefert:

Biontech/Pfizer: Die Firma lieferte bis Ende Februar 333.950 Dosen, für März werden weitere 193.500 Impfdosen erwartet.

Astrazeneca: Aktuell wurden 72.000 Impfdosen geliefert. In den kommenden zwei Wochen sollen weitere 86.400 hinzukommen.

Moderna: Bis Ende Februar wurden 33.600 Dosen geliefert. Bis Ende März wird mit weiteren 52.800 Dosen gerechnet. Diese können dann künftig wie schon die anderen Impfstoffe in den Impfzentren verwendet werden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Seit 1. März werden Corona-Schutzimpfungen auch zu Hause gegeben. Bettlägerige Menschen über 80 Jahre werden geimpft. Vier Hausarztpraxen in Rheinland-Pfalz machen den Anfang: zwei Hausärzte in Bitburg und Mayen in der Eifel, eine Praxis in Wendelsheim in Rheinhessen sowie eine in Münchweiler in der Pfalz. Vorerst sollen 40 bettlägrige Patientinnen und Patienten geimpft werden. Wenn alles klappt, sollen im Laufe des März in ganz Rheinland-Pfalz über 80-Jährige, die nicht in die Impfzentren kommen können, zu Hause geimpft werden.

Generelle Impfung in Praxen wohl nicht vor Ende des Sommers

Ein generelle Impfung über Hausarztpraxen sind die Impfstoff-Strategie des Bundes in Phase II vor. Dazu muss der Impfstoff laut Gesundheitsministerium "großflächig" vorliegen. Zudem sollten die Herausforderungen an Lagerung und Logistik geringer werden. Damit werde nicht vor Ende des Sommers gerechnet. Man sei in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Hausärzten, wie Impfungen in den Praxen organisiert werden könnten. Ob und wann allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot jenseits der derzeit geltenden Priorisierung gemacht werden könne, sei derzeit nicht abschätzbar. Hierfür gebe es zu viele unbekannte Faktoren: Liefermengen, zugelassene Impfstoffe und die Einbindung der Hausärzte. Hinzu komme, dass sich auch die Impfbereitschaft der Bevölkerung nicht seriös abschätzen lasse, hieß es.