Nur die Zulassung fehlt noch, dann könnten in den Impfzentren in Rheinland-Pfalz die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden. In Speyer und Bitburg haben die Behörden die Arbeitsabläufe der Zentren getestet, jeweils bis zu 1.000 Menschen sollen dort künftig pro Tag die Corona-Impfung erhalten können.