Impfverzögerung zerrt an den Nerven

Corona-Impftermine abgesagt Impfverzögerung zerrt an den Nerven

Der Corona-Impfstoff ist auch in Rheinland-Pfalz Mangelware und verlangt den Risikopatienten in Rheinland-Pfalz jede Menge Geduld ab. Termine für Erstimpfungen mussten um drei Wochen verschoben werden. Ein Blick dazu in das Impfzentrum von Bad Sobernheim.