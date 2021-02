per Mail teilen

Kann ich mir den Corona-Impfstoff aussuchen? Wie erfahre ich, welcher Impfstoff für mich vorgesehen ist? Was passiert, wenn ich einen Termin absage? Informationen zu den Impfungen in Rheinland-Pfalz.

Kann ich mir den Impfstoff aussuchen?

Nein. Laut Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums haben bestimmte Gruppen derzeit das Recht auf eine Corona-Impfung - etwa Menschen, die älter als 80 Jahre sind, oder solche, die in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen arbeiten. Von unterschiedlichen Impfstofftypen oder einem Mitspracherecht bei der Auswahl der Vakzine ist dabei aber nicht die Rede. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat auch stets gesagt, dass es vorerst keine Wahlmöglichkeit bei der Corona-Impfung geben soll.

Nur das Land Berlin war zunächst einen Sonderweg gegangen und hatte die Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden lassen, in welchem Impfzentrum sie einen Termin wahrnehmen möchten - wobei bekannt war, wo welcher Impfstoff verwendet wird. Das hat Berlin aber mittlerweile wieder eingestellt.

In Rheinland-Pfalz heißt es klar: "Eine Wahlmöglichkeit zwischen den Impfstoffen besteht für die Impflinge nicht. Es wird eine Zuteilung anhand verschiedener Kriterien wie Wirksamkeit, Verfügbarkeit und weiterer Parameter vorgenommen."

Wie erfahre ich in Rheinland-Pfalz, welchen Impfstoff ich bekommen soll?

Bei der Anmeldung wird das nicht mitgeteilt. Der Impfstoff, der verwendet wird, steht dann aber auf der Terminbestätigung. Eine Besonderheit gab es bei den Erstimpfungen, die im Januar mangels Impfstoff verschoben werden mussten. Da wurden diejenigen Betroffenen extra informiert, die im zweiten Anlauf einen anderen Impfstoff erhalten sollten, als den zunächst vorgesehenen von Biontech.

Da das Vakzin von AstraZeneca in Deutschland derzeit nur für Menschen zwischen 18 und 64 Jahren zugelassen ist, werden alle anderen weiter nur mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna geimpft. Alle, die zwischen 18 und 64 Jahre alt sind und keine gravierenden Vorerkrankungen haben, können derzeit davon ausgehen, dass sie mit dem Vakzin von AstraZeneca geimpft werden.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Kann ich einen Impftermin verschieben oder absagen?

Bereits vergebene Termine können in Rheinland-Pfalz nicht verschoben werden. Sie müssen in diesem Fall Ihre Termine stornieren und anschließend neue Termine vereinbaren. Da nur Terminpaare vergeben werden, also die Termine für beide Impfungen, kann auch der erste Termin nicht einzeln storniert werden. Impftermine können abgesagt werden unter Telefon 0800/5758100 oder im Internet unter https://impftermin.rlp.de/stornierung/.

Was passiert, wenn ich einen Impftermin abgesagt habe?

Dann muss ein neuer Termin vereinbart werden. Das bedeutet, dass der Vorgang wieder ganz von vorne beginnt, das heißt es gibt keine zeitliche Bevorzugung gegenüber anderen, die Termine ausmachen.

Kann ich bei der ersten und zweiten Impfung zwei verschiedene Impfstoffe verabreicht bekommen?

Nein, in Rheinland-Pfalz wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei beiden Impfungen immer der gleiche Impfstoff verwendet.