Die geplante Lieferung des Corona-Impfstoffs in der ersten Januarwoche 2021 fällt in Rheinland-Pfalz aus. Das teilte Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler mit. Besser läuft es dagegen bei der Öffnung der Impfzentren.

Die sollen jetzt in Rheinland-Pfalz nämlich bereits am 7. Januar öffnen - also vier Tage früher als zuletzt angekündigt. Termine können Menschen, die nach den Vorgaben des Bundes zur Gruppe der ersten Priorität gehören, ab dem 4. Januar vereinbaren. Das kündigten Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (beide SPD) am Mittwoch in Mainz an.

Die Termine werden telefonisch unter der Rufnummer 0800 5758100 oder über die Internetseite www.impftermin.rlp vergeben. Jeder muss zweimal geimpft werden und bekommt daher gleich zwei Termine - im Abstand von mindestens drei Wochen. Das Impfzentrum in der Nähe zum Wohnort wird zugewiesen, insgesamt gibt es 31.

Über 80-Jährige, Pflege- und Rettungskräfte sind als erste dran

Bei der Terminvergabe müssen die Anrufer darlegen, weshalb sie zur Gruppe der ersten Priorität gehören. Dazu reiche bei Menschen ab 80 Jahren das Geburtsdatum. Mitarbeiter von Rettungsdiensten, ambulanten Pflegediensten und Intensivstationen - ebenfalls Gruppe eins - müssen ihren Beruf am Telefon angeben und beim Impftermin einen Dienstausweis oder eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers vorlegen.

Zusammen mit den Bewohnern und Beschäftigten der Pflegeheime gehören nach Angaben von Bätzing-Lichtenthäler rund 450.000 bis 460.000 Menschen zur dieser priorisierten Gruppe.

Ministerin: "Ausfall noch unproblematisch"

Weniger gute Nachrichten hatte die Ministerin in Sachen Impfstofflieferung für Rheinland-Pfalz: Die angekündigten rund 34.000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer seien ersatzlos gestrichen worden. Gründe dafür habe das Bundesgesundheitsministerium noch nicht genannt. Am 11. Januar werde mit der nächsten Lieferung in Höhe von 34.000 Dosen gerechnet. Bisher seien rund 68.000 Dosen eingetroffen, so Bätzing-Lichtenthäler weiter.

Der Ausfall in der ersten Januarwoche habe noch keine großen Folgen, problematisch werde es jedoch, wenn eine weitere angekündigte Lieferung ausbleiben sollte, ergänzte Wilhelm.

Bundesgesundheitsminister Spahn dennoch zuversichtlich

Auch in Berlin fällt die geplante Lieferung in der ersten Woche des kommenden Jahres aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte heute eingeräumt, das es noch "an manchen Stellen ruckele". Spahn versicherte, es werde alles dafür getan, schnellstmöglich so viel Impfstoff für Deutschland zur Verfügung zu haben, wie es gehe. Der Impfstoff sei aber zu Beginn der Impfungen weltweit knapp.