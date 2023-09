Start der Corona-Impfungen mit angepasstem Impfstoff

Seit dieser Woche bieten die Arztpraxen wieder Impfstoffe an, die an die aktuellen Corona- Varianten angepasst sind. Die Ständige Impfkommission des Robert Koch- Institutes empfiehlt die Auffrischung für Personen, die 60 Jahre oder älter sind, sowie für Risikogruppen. In Rheinland-Pfalz hält sich der Andrang bislang in Grenzen. Ärzte monieren, dass der BioNTech-Impfstoff weiterhin nur in Ampullen für sechs Dosen verfügbar ist - und daher schnell verbraucht werden muss.