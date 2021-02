Ab Mitte März können sich in Rheinland-Pfalz alle Menschen im Alter zwischen 70 und 79 Jahren für die Corona-Schutzimpfung anmelden. Das teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit. Zuvor seien noch rund 110.000 registrierte über 80-Jährige an der Reihe.

Diese Gruppe, die im Impfpool registriert sei, solle bis spätestens Mitte März per Post verbindliche Termine für eines der inzwischen 32 Impfzentren im Land erhalten, so die Ministerin. Die Erstimpfungen der über 80-Jährigen solle am 3. April abgeschlossen sein. Ab Mitte März können dann rund 360.000 Rheinland-Pfälzer, die 70 und älter sind, Termine vereinbaren.

Lage in rheinland-pfälzischen Altenheimen deutlich entspannt

In den 474 Alten- und Pflegeheimen des Landes habe sich die Infektionslage aufgrund der Kombination aus Impfungen und Testungen deutlich entspannt. "Die Infektionszahlen sind rapide gesunken", so Bätzing-Lichtenthäler. Für Lockerungen der Besucherregelungen sei es aber - auch mit Blick auf die Virusvarianten - noch zu früh. Aktuell sei nur noch von 265 infizierten Bewohnern in 66 Einrichtungen auszugehen, vor dem Impfstart im Dezember seien 2.000 Bewohner infiziert gewesen.

In den Alten- und Pflegeheimen sollten noch in dieser Woche die Zweitimpfungen abgeschlossen werden - für rund 80 Prozent der Bewohner. Eine zweite Runde der Impfaktion für die übrigen Bewohner und Mitarbeiter schließe sich an. Am Montag beginne auch das bundesweite Pilotprojekt für die rund 20.000 über 80 Jahre alten bettlägerigen und nicht mobilen Menschen.

Kitabeschäftigte in Impfreihenfolge vorgezogen

Am Montag hatte das Kabinett beschlossen, dass sich die rund 40.000 Beschäftigten der rheinland-pfälzischen Kindergärten sowie 18.000 Grund- und Förderschullehrer ab Samstag für einen Impftermin anmelden können. Das gleiche gilt für Hebammen, Mitarbeiter von Rehakliniken, Hausnotruf-Anbietern und medizinischen Dienstleistungsberufen. Ärzte, Zahnärzte und Beschäftigte in Corona-Praxen sind ab Montag an der Reihe. Polizisten und Justizvollzugsbedienstete werden seit Donnerstag geimpft.

Bis zu 20.000 Corona-Impfungen pro Tag möglich

Wenn in Zukunft mehr Impfstoff geliefert werde, kann Rheinland-Pfalz nach Angaben des Gesundheitsministeriums seine Corona-Impfkapazitäten steigern. Die Berechnungen für die Impfkapazität gingen zu Beginn der Impfaktion landesweit von 7.200 Impfungen pro Tag aus, wie das Ministerium mitteilte.

Diese Zahl sei aber beispielsweise durch zusätzliche Impfstraßen oder einen Mehrschichtbetrieb bei einer ausreichend vorliegenden Menge an Impfstoff steigerbar. Dazu kommen die Impfungen, die durch die mobilen Teams und in den Krankenhäusern vorgenommen werden. "Wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, können in Rheinland-Pfalz in einem nächsten Ausbauschritt mehr als 20.000 Dosen Impfstoff täglich verimpft werden", erklärte das Ministerium.

Laut Robert Koch-Institut sind bis zum 23. Februar 187.044 Menschen in Rheinland-Pfalz geimpft worden. Das entspricht 4,57 Prozent der Bevölkerung. 134.036 Personen haben bereits die zweite Impfdosis erhalten.

Impfzentren in Rheinland-Pfalz planen Einsätze selbst

Die Planung der Impfzentren orientiert sich laut Ministerium an der Anzahl der vergebenen Termine. Die Vergabe wird derzeit von der Menge des verfügbaren Impfstoffs begrenzt. Die Impfzentren planen ihre Einsätze selbst. Für die Schichten, die dabei besetzt werden müssen, können sie auf einen Freiwilligenpool zurückgreifen. Dafür haben sich landesweit rund 5.600 Ärztinnen und Ärzte und mehr als 1.100 Apothekerinnen und Apotheker sowie viele medizinische Fachkräfte registriert. "Die Kapazität der Impfzentren kann mit diesem Personal auch kurzfristig erhöht werden", hießt es aus dem Ministerium.