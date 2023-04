++ Streiks bei Galeria Kaufhof ++ Impfschäden in RLP ++ Brand in Bad Hönningen ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr Diesen Kuchen 🍰🧁 esst ihr am liebsten Heute Morgen wollte ich von euch wissen, welchen Kuchen ihr am liebsten esst und das Ergebnis ist eindeutig: Obstkuchen 🍓 und Käsekuchen 🧀 sind mit 35 bzw. 33 Prozent fast gleichauf. Dahinter kommt mit knapp 23 Prozent der Schokokuchen 🎂. Und abgeschlagen auf Platz 4 liegt mit neun Prozent die Sahnetorte 🍰. Die ist vielen von euch wohl zu mächtig. Damit habt ihr euch so ähnlich entschieden wie die mehr als 2.000 Personen, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zu ihren Kuchen-Vorlieben befragt hat. Dabei haben die meisten für Käsekuchen votiert. Dicht gefolgt vom Obstkuchen. Dann kam die Sahnetorte und das Schlusslicht bildete hier der Schokokuchen.

9:41 Uhr Prozess wegen Geldwäsche nach Lovescamming Vier Studierende aus Nigeria müssen sich ab heute wegen Geldwäsche vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Die drei Männer und eine Frau sollen auf dem Uni-Campus Birkenfeld als Studierende gemeldet gewesen sein und etwa 380.000 Euro illegales Geld angenommen und größtenteils weitergeleitet haben. Das Geld stammte nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aus Betrugsmaschen, die man als "Lovescamming" oder "Romancescamming" bezeichnet: Unbekannte knüpfen dabei im Internet unter einer falschen Identität Kontakte zu meist weiblichen Opfern und bitten diese schließlich um Geld für eine vermeintliche Notlage. Die Zahlungen sollen auf die Giro-Konten der vier Angeklagten eingegangen sein. Die drei Männer und eine Frau sollen zehn Prozent Provision behalten und den Rest an ihren Auftraggeber ins Ausland geschickt haben, auf Konten in Nigeria und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. April 2023 um 9:30 Uhr.

9:31 Uhr Lärm rund um Zweibrücken? Grund ist die Bundeswehr... Wer im Raum Zweibrücken und Nünschweiler (Kreis Südwestpfalz) in den nächsten Tagen seltsame Knallgeräusche hört, muss sich keine Sorgen machen. Dahinter steckt eine Übung der Bundeswehr. Nach deren Angaben sind bis zu 70 Soldaten bei der Übung im Einsatz. Und: Dabei setzen sie auch spezielle Manövermunition sowie Platzpatronen ein. Entsprechende Geräuschkulisse vorprogrammiert! Dienen soll das alles der Einsatzfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten. Sie würden ihre Grundfertigkeiten trainieren, sagte ein Sprecher dem SWR. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 11. April 2023 um 10:30 Uhr.

9:23 Uhr Brückenneubau in Koblenz: Weitere Sperrung Autofahrer 🚗 rund um Koblenz aufgepasst! Es ist das größte Bauprojekt der Stadt Koblenz für die kommenden paar Jahre: Der Neubau der Pfaffendorfer Brücke. Und so langsam bekommen die Menschen in Koblenz die ersten Auswirkungen des Brückenbaus zu spüren. Nachdem seit dem 4. April die Abfahrt von der Brücke in Richtung Schloss für drei Wochen gesperrt ist, kommt jetzt noch eine weitere, dauerhafte Sperrung hinzu: Die Abfahrt der Pfaffendorfer Brücke in Richtung Pfaffendorf/Emser Straße. Der Verkehr wird umgeleitet. Wie genau, lest ihr hier: Koblenz Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer betroffen Baustelle Pfaffendorfer Brücke Koblenz: Weitere Abfahrt gesperrt So langsam bekommen die Menschen in Koblenz die ersten Auswirkungen des Brückenbaus zu spüren. Seit Mittwoch sind aktuell zwei Abfahrten von der Pfaffendorfer Brücke gesperrt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. April 2023 um 8:30 Uhr.

9:11 Uhr 📜 Heute ist der Jahrestag von... Kleinen Geschichts-Exkurs gefällig? Dann schnallt euch an und geht mit mir auf Zeitreise: Heute vor 66 Jahren: Am 12. April 1957 wenden sich 18 Atomwissenschaftler aus Deutschland in der Göttinger Erklärung gegen die atomare Bewaffung der Bundesrepublik. Sie stellen sich damit öffentlich gegen den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU), der die Bundeswehr nuklear bewaffnen wollte. Heute vor 39 Jahren: Am 12. April 1984 wird fast 20 Jahre nach Planungsbeginn am Frankfurter Flughafen die neue Startbahn West in Betrieb genommen. Zuvor hatte es massive Proteste gegen den Bau der neuen Startbahn gegeben. Heute vor 33 Jahren: Am 12. April 1990 wird der CDU-Politiker Lothar de Maizière nach dem Erfolg in der Volkskammerwahl 1990 zum ersten demokratisch legitimierten Ministerpräsident der DDR gewählt. Seine Regierung ist die letzte der DDR.

8:58 Uhr Warum Imker ihren 🍯 nicht los werden Also ich trinke Honig 🍯 ja höchstens mal in der heißen Milch. Viele Menschen essen ihn aber auch gerne auf's Brot. Wie schaut's bei euch aus, seid ihr Honig-Fans? Und wenn ja, achtet ihr darauf, woher euer Honig stammt? Denn viel Honig, der aus dem Ausland nach Deutschland importiert wird, ist gestreckt mit Zuckersirup. Das teilte die Europäische Kommission vergangene Woche mit. Und genau das ist ein Problem für lokale Anbieter. Denn der gepanschte Bienenhonig aus dem Ausland kostet im Vergleich zum Honig aus heimischer Produktion oft viel weniger. Lokale Imker können damit preislich nicht mithalten und werden ihren Honig zum Teil nicht los. Anton Kaupa vom Imkerverein Bad Dürkheim berichtet dem SWR, dass man als Imker mit seinem Bienenhonig inzwischen kein Geld mehr verdienen könne, sondern sogar drauflege. Viele der 110 Imker in Bad Dürkheim produzierten deshalb nur noch für den Eigenverbrauch und für Freunde und Bekannte, nicht aber für den Handel. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. April 2023 um 8:30 Uhr.

8:43 Uhr In Mülltonne vor Polizei 👮👮‍♀️ versteckt Eben ging's im Ticker bereits um die Biotonnen in Kaiserslautern. Jetzt stehen schon wieder die Pfälzer Mülltonnen im Fokus. Diesmal als Endstation einer abenteuerlichen Flucht vor der Polizei. Aber von vorne: Weil ihnen ein E-Scooter aufgefallen war, wollten Beamte in Lautern einen 20-Jährigen kontrollieren. Daraufhin brauste er aber erst einmal über mehrere Straßen im Stadtgebiet davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten gerade noch sehen, wie der Flüchtige seinen E-Scooter abstellte. Dann sei er zu Fuß weiter gerannt und habe unterwegs etwas weggeworfen. In einem Innenhof verloren die Beamten den 20-Jährigen aus den Augen. Doch nach genauem Suchen konnten sie ihn finden: Er hatte sich in einer Mülltonne versteckt. Zur Rede gestellt, habe sich der junge Mann auffällig verhalten. Die Beamten tippten auf Drogen und nahmen ihn für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. April 2023 um 7:30 Uhr.

8:30 Uhr Streiks bei Galeria Kaufhof 🛍️ Wer heute shoppen gehen will, aufgepasst: Bei Galeria Kaufhof soll heute gestreikt werden. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten in zahlreichen Filialen der Warenhauskette aufgerufen. Betroffen sind laut ver.di auch Kaufhäuser in Rheinland-Pfalz - zum Beispiel die Filiale in Mainz. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Am Karsamstag hatten nach Gewerkschaftsangaben bereits knapp 1.000 Beschäftigte in Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen die Arbeit niedergelegt. Entsprechende Filialen blieben aber nach Unternehmensangaben trotzdem geöffnet. Galeria Kaufhof hatte im März angekündigt, 47 der 129 Filialen bundesweit zu schließen - was für etwa 4.000 Menschen den Verlust ihres Jobs bedeutet. Die sechs Filialen von Galeria Kaufhof in Rheinland-Pfalz bleiben jedoch von den Schließungen verschont. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. April 2023 um 8:30 Uhr.

8:17 Uhr Mithras-Kultstätte bei Ausgrabung in Trier entdeckt In Trier ist bei archäologischen Ausgrabungen eine Kultstätte für den römischen Lichtgott Mithras entdeckt worden. Dazu gehört auch dieses Relief: SWR Das 1,20 Meter hohe Kalksteinrelief zeigt die Gestalt des Cautes, der als Begleiter für den Gott Mithras in Erscheinung tritt. Im Römischen Reich war der Mithraskult vor allem unter Militärangehörigen weit verbreitet. Die Mithras-Heiligtümer wurden oft unterirdisch oder in höhlenartigen Felsen angelegt. Die Grabungen der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz laufen seit Februar auf dem Gelände des früheren Polizeipräsidiums. Dort soll die neue Hauptfeuerwache der Stadt entstehen. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 11. April 2023 um 19:30 Uhr.

8:05 Uhr 🐟🐠 Was ist los im Sea Life Speyer? Kurz vor Ostern wurde das Sea Life Aquarium in Speyer überraschend geschlossen. Auf der Homepage des Sea Life hieß es lediglich, dass das Sea Life Großaquarium "aus operativen Gründen" geschlossen bleibt, und dass Besucher ihre Karten, die sie bereits online gebucht hatten, umbuchen können, sobald das Sea Life wieder geöffnet hat. Eine Sprecherin versicherte dem SWR jetzt, dass die Schließung nur vorübergehend sei. Das Team müsse unerwartet Wartungsarbeiten vornehmen, die vorher nicht abzusehen waren, heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstagvormittag. Es handele sich um Routinearbeiten der "Gebäudewartung, die der allgemeinen Instandhaltung von Aquarien entsprechen". Ab Mai sollte das 20-jährige Jubiläum des Sea Life Speyer gefeiert werden. Ob diese Pläne von den Wartungsarbeiten beeinflusst werden, ist bislang noch unbekannt.

7:55 Uhr Warum in Lautern bald die Biotonne 🗑️ stehen bleiben könnte Plastiktüten, Getränkedosen, Verpackungen und vieles mehr...das alles landet oft in der Biotonne, obwohl es dort gar nichts verloren hat. Die Stadt Kaiserslautern hat sich deswegen jetzt etwas überlegt. Ab Mitte April wird der Biomüll vor dem Abtransport kontrolliert. Bei falschem Inhalt gibt's erstmal eine Verwarnung in Form eines gelben Stickers. Im September folgt dann aber die zweite Stufe: ein roter Sticker. Wer den auf seiner Mülltonne hat, der bekommt sie nicht mehr geleert. Meine Social-Kollegen haben euch das Ganze mal zusammengefasst. Durchswipen lohnt sich! Am Ende gibt's noch ein paar Tipps zur richtigen Mülltrennung:

7:42 Uhr Im April schon Geflüchtete auf dem Hahn? Die geplante Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende am Flughafen Hahn wird nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier in Kürze eröffnet. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, hieß es auf Nachfrage des SWR. Die Eröffnung solle aber noch im April stattfinden. Gestern hatte die Rhein-Zeitung berichtet, dass am 19. April die ersten Geflüchteten einziehen werden. Bei der Afa am Flughafen Hahn handelt es sich laut Behördenangaben um eine Außenstelle der Aufnahmeeinrichtung in Kusel. Im Dezember vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass auf dem Hahn Platz für 600 Geflüchtete geschaffen wird. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. April 2023 um 7:30 Uhr.

7:36 Uhr Corona-Impfung bald wieder kostenlos? Corona-Impfungen könnten laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium bald direkt über die Kassen abgerechnet werden. Das sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Er gehe davon aus, dass sich Krankenkassen und Ärzte bald über die Abrechnung einigen. Und Patienten im Land die Kosten dann nicht mehr vorstrecken müssten. Zum 7. April war der Bund aus der Bezahlung der Corona-Schutzimpfungen ausgestiegen. Weil es aber noch keine Einigung mit den Krankenkassen darüber gab, welches Honorar Ärztinnen und Ärzte für die Impfung bekommen sollen, müssen Patienten die Impfung im Moment vorfinanzieren. Sie kostet im Schnitt 28 Euro, die die Kassen dann erstatten. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 12. April 2023 um 6:00 Uhr.

7:21 Uhr 🍰 Welchen Kuchen esst ihr am liebsten? Zum Reinbeißen! dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Arno Burgi Der Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen! Ihr habt es vielleicht gestern schon in unserem Ticker gelesen: Eine Umfrage hat ergeben, dass Kaffeetrinker hierzulande im Schnitt vier Tassen pro Tag trinken - so viel wie noch nie! Kaffee am Morgen ist toll zum Wachwerden - aber die schönste Tasse Kaffee ist doch die am Nachmittag, zu der es ein leckeres Stück Kuchen gibt oder? Wie die Umfrage ebenfalls ergeben hat, stehe ich mit dieser Ansicht nicht alleine da: Das gute alte Kaffeekränzchen erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit (und wer dabei zu viel Kuchen ist, erfreut sich großer Beleibtheit - kleiner Scherz am Rande). Liebe Naschkatzen unter euch: Welchen Kuchen esst ihr am liebsten?

6:44 Uhr 8 anerkannte Fälle von Impfschäden in RLP Neben den Beratungen über Hilfen für Long Covid-Betroffene geht es bei dem Runden Tisch des RLP-Gesundheitsministeriums heute auch um Impfschäden. In Rheinland-Pfalz wurden von mehreren hundert Anträgen auf Impfschäden bisher acht positiv entschieden. 432 Anträge auf Versorgung nach dem Infektionsschutzgesetz nach einer Corona-Impfung wurden dem Ministerium zufolge bislang im Land gestellt. Zum Vergleich: Bis heute wurden in Rheinland-Pfalz laut Gesundheitsministerium insgesamt 9.103.836 Impfungen durchgeführt (Stand: 11. April 2023). Iris Unselt aus Osthofen ist eine Betroffene. An der Uniklinik Marburg wurde bei ihr eine Ganzkörperentzündung und Autoimmunreaktion nach der Covid-Impfung diagnostiziert. Ihre Geschichte: Video herunterladen (156,8 MB | MP4)

6:33 Uhr Die Nacht in RLP - Brand in Bad Hönningen In Bad Hönningen (Landkreis Neuwied) haben in der Nacht zwei Carports gebrannt. Das führte zu einem kurzzeitigem Ausfall des Bahnverkehrs. Wie die Polizei mitteilte, brannte zunächst ein Carport und von dort aus griffen die Flammen auf eine Wellblechgarage sowie das Carport eines Nachbarhauses über. Durch den Brand kam es zur Explosion einer Gasflasche. Neben den Carports wurde auch ein Motoroller zerstört. Zusätzlich sei ein Oberleitungsschaden entstanden, so die Polizei. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten war der Bahnverkehr zwischen Koblenz und Bonn-Beuel wegen Rauchentwicklungen kurzzeitig voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei könnte ein Glutnest von einem privaten Feuer am Vortag den Brand ausgelöst haben. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen Verantwortlichen eingeleitet. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 12. April 2023 um 6:30 Uhr.

6:23 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt In Berlin geht es heute um die Cannabis-Legalisierung in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellen die überarbeiteten Pläne dazu vor. Voraussichtlich sind diese weniger weitreichend als ursprünglich von der Ampel-Koalition geplant. Demnach wird der Besitz von 25 Gramm Cannabis und der Anbau von drei Pflanzen zum Eigenkonsum erlaubt. Einen freien Verkauf in lizensierten Geschäften, wie ursprünglich geplant, werde es zunächst aber nicht geben. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. US-Präsident Joe Biden ist zu Gast in der britischen Provinz Nordirland. Biden, dessen Familie irische Wurzeln hat, will den 25. Jahrestag des Karfreitagsabkommens würdigen. Der Friedensvertrag vom 10. April 1998 beendete den jahrzehntelangen Bürgerkrieg zwischen katholischen Befürwortern einer Vereinigung mit dem Nachbarland Irland und protestantischen Anhängern der Union mit Großbritannien. Bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington wird heute auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) erwartet. Die Bankenkrise in den USA und der Schweiz hat viele Menschen weltweit verunsichert. Aus Lindners Sicht sind die Banken in Deutschland aber stabil.

6:11 Uhr 🌦️ Das Wetter am Mittwoch: Schauer, Wind, Sonne April, April...Am Mittwoch gibt es in Rheinland-Pfalz "typisches April-Schauerwetter", sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Auch einzelne Gewitter kann es geben. Die Höchsttemperaturen liegen laut Vorhersage zwischen 8 und 13 Grad. Erneut wird es windig. Wechselhaft bleibt es dann auch an den folgenden Tagen. Video herunterladen (29,2 MB | MP4)