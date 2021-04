In Rheinland-Pfalz können sich jetzt alle ab 60 für die Corona-Impfung registrieren. Derweil beraten die Gesundheitsminister der Länder, wie mit den AstraZeneca-Impfungen weiter verfahren werden soll.

Rund 550.000 Menschen sind in Rheinland-Pfalz durch die neue Ü-60-Regelung seit Mittwoch berechtigt, sich für eine Corona-Impfung zu registrieren. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Hintergrund ist, dass AstraZeneca nur noch an ältere Menschen verimpft werden darf. Weil die Jüngeren für das Mittel also vorerst nicht mehr in Frage kommen, steht für ältere Menschen dadurch mehr Impfstoff zur Verfügung. So können sich Über-60-Jährige früher registrieren lassen, als geplant.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Das Gesundheitsministerium gibt aber an, dass alle, die sich bisher schon registriert haben, durch die neu hinzukommende Impfgruppe nicht länger auf einen Termin warten müssen.

Impfkommission empfiehlt Strategiewechsel bei Zweitimpfung

Zuvor hatte die Ständige Impfkommission (Stiko) den Corona-Impfstoff von AstraZeneca nur noch für Menschen über 60 Jahren empfohlen. Wie die Stiko mitteilte, wurde die Empfehlung "auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen" bei jüngeren Geimpften geändert.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten am Mittwochnachmittag über eine Empfehlung der Stiko zur zweiten Corona-Impfung. Die Kommission hatte in der vergangenen Woche empfohlen, dass Menschen unter 60, die bei der ersten Impfung AstraZeneca bekommen haben, beim zweiten Mal ein anderes Mittel geimpft wird.

Arzneimittelbehörde prüft AstraZeneca-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will in dieser Woche zu möglichen Gesundheitsrisiken durch den AstraZeneca-Impfstoff Stellung nehmen. Die Prüfung laufe noch, teilte die Behörde mit. Der Chef der EMA-Impfabteilung, Marco Cavaleri, hatte zuvor in einem Zeitungsinterview gesagt, es sei wahrscheinlich, dass ein Zusammenhang zwischen Impfungen mit AstraZeneca und dem Auftreten gefährlicher Blutgerinnsel im Gehirn bestehe - besonders bei jüngeren Geimpften. Wie genau das vor sich gehe, wisse man aber nicht.

Hausärzte in Rheinland-Pfalz impfen nun regulär

Der Beginn der Impfregistrierung für Menschen ab 60 fällt mit dem Start der Impfung in Hausarztpraxen zusammen. Hausärzte können seit dieser Woche regulär Corona-Impfungen durchführen - allerdings aktuell noch mit geringen Impfmengen. Nach Angaben des Ministeriums stehen den Hausärzten pro Woche lediglich zwischen 18 und 20 Impfdosen zur Verfügung. Für Mai rechnet das Ministerium damit, dass die Hersteller deutlich mehr Impfstoff liefern.