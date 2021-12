Altenheim-Mitarbeiter in RLP häufiger gegen Corona geimpft

Die Impfquote bei Mitarbeitern von Altenheimen ist in Rheinland-Pfalz höher als die bei der übrigen Bevölkerung im Land. Das geht aus einer Umfrage des Sozialministeriums hervor, deren Ergebnis dem SWR vorliegt.

Demnach sind von den rund 35.000 Beschäftigten in rheinland-pfälzischen Altenheimen rund 86 Prozent doppelt geimpft.

Bei der Gesamtbevölkerung im Land haben laut Robert-Koch-Institut bislang rund 69 Prozent der Menschen, für die es eine Impfempfehlung gibt, eine Zweifach-Impfung erhalten.

In der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen liegt die Impfquote bei 75,4 Prozent.

Wie das Sozialministerium dem SWR mitteilte, sei jetzt das Ziel, diese Quoten mindestens auch bei den Auffrischungsimpfungen zu erreichen. Derzeit hätten rund 39 Prozent der Beschäftigten in Altenheimen bereits eine solche erhalten.

Bei der Gesamtbevölkerung in Rheinland-Pfalz haben laut Robert-Koch-Institut aktuell rund 17 Prozent der Menschen die so genannte Boosterimpfung bekommen. Hintergrund: Nach Corona-Ausbrüchen unter anderem in einem Altenheim im rheinhessischen Osthofen gab es bundesweit eine Diskussion über die Impfquoten bei Beschäftigen in Altenheimen. Der Bundestag plant für diese und andere Berufsgruppen derzeit eine Impfpflicht.