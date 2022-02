RLP hat deutschlandweit höchste Impfquote in Medizin und Pflege

Das Bundesverfassungsgericht hat den Eilantrag gegen eine Impfpflicht im medizinischen Bereich und in Pflegeberufen abgelehnt. Was bedeutet das für Rheinland-Pfalz? Das Bundesland hat deutschlandweit die höchste Impfquote im medizinischen Bereich und in den Pflegeberufen. Wir blicken auf die einzelnen Regionen.

Die Impfpflicht in Pflegeberufen und im medizinischen Bereich kann am 15. März vorerst in Kraft treten. Das bedeute, eine grundsätzliche Verfassungsmäßigkeit müsse noch geprüft werden, so das Bundesverfassungsgericht

SWR-Umfrage zeigt hohe Impfquote

Vertreter der Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz rechnen nicht damit, dass viele Mitarbeitende durch die Corona-Impfpflicht verloren gehen werden. Die meisten der Beschäftigten seien geimpft, oft auch geboostert.

Eine Umfrage des SWR bei den zuständigen Ministerien der Bundesländer ergab, dass in Rheinland-Pfalz 92,05 Prozent des Personals doppelt geimpft sind und das Land damit bundesweit vorn liegt. Danach folgen Hamburg (90 Prozent), Hessen und Bremen (je 88 Prozent) sowie Bayern (86 Prozent). In Baden-Württemberg liegt die Impfquote in der Pflege bei 85,4 Prozent. Sehr niedrige Impfquoten von unter 70 Prozent werden aus den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Thüringen gemeldet. Nordrhein-Westfalen ließ die Fragen zur Impfquote unbeantwortet.

Der Blick in die Regionen

Mainz

Trier

Kaiserslautern

Koblenz

Ludwigshafen

Mainz

Die Impfquote der kreisfreien Städte im medizinischen Bereich und bei Pflegekräften wird von der Landeshauptstadt angeführt. Hier sind 94,44 Prozent der Beschäftigten vollständig immunisiert. Die Kliniken in Rheinhessen und an der Nahe haben nach eigenen Angaben gute bis sehr gute Impfquoten.

Wann gilt man aus vollimmunisiert? Als vollständig immunisiert gilt man zwei Wochen nach der Zweitimpfung. Seit 1. Februar 2022 hat die Vollimmunisierung nur noch eine Gültigkeit von neun Monaten. Eine Corona-Erkrankung (Nachweis erforderlich) kann eine Impfdosis ersetzen. Eine Booster-Impfung kann nicht durch eine Corona-Infektion ersetzt werden. Wie lange Personen mit Auffrischungsimpfung (Booster) als immunisiert gelten, steht laut dem Bundesgesundheitsministerium noch nicht abschließend fest.

Trier

Mindestens 94,27 Prozent der in Trier beschäftigten Personen in den medizinischen Bereichen und der Pflege sind doppelt geimpft (vgl. "Vollimunisierung").



Der Leiter des Trierer Gesundheitsamtes fordert das Land auf, die Umsetzung der Impfpflicht im Gesundheitswesen auf eine andere Behörde zu delegieren. Das Gesundheitsamt stehe derzeit an den Grenzen des Machbaren.

Kaiserslautern

93,41 des Personals sind in Kaiserslautern mindestens doppelt geimpft (vgl. "Vollimunisierung"). Die Region hat Rheinland-Pfalz weit die höchste Impfquote. Der Donnersbergkreis führt mit einer Quote von 95,84 Prozent die Liste im medizinischen Bereich und in der Pflege an.

Koblenz

Die Impfquote in Koblenz liegt im medizinischen Bereich und bei Pflegekräften bei 92,57 Prozent.

Die Krankenhausträger im Norden von Rheinland-Pfalz und viele Seniorenheime rechnen nach eigenen Angaben nicht damit, dass sie wegen der Corona-Impfpflicht Mitarbeitende verlieren werden. Sie sagten dem SWR, bei ihnen sei ohnehin schon fast das gesamte Personal geimpft und geboostert:

In der Seniorenresidenz Moseltal in Koblenz liegt die Impfquote nach Angaben des Leiters bei fast zu 100 Prozent - nicht nur bei den Pflegekräften, sondern auch beim Küchenpersonal oder der Haustechnik. Das ist den Angaben zufolge auch im Alten- und Pflegeheim des Hospitalfonds in Montabaur und im Seniorenzentrum in Simmern im Hunsrück so: Auch dort rechnen die Leiter deshalb nicht mit größeren Konsequenzen durch die berufsbezogene Corona-Impfpflicht.

Ludwigshafen

Mit 92,83 liegt Ludwigshafen im Vergleich der kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz zwar auf dem letzten Platz, doch immer noch über dem RLP-Landesdurchschnitt, der bei 92,05 Prozent liegt. Die schlechtesten Quoten hat in Rheinland-Pfalz der Kreis Germersheim mit 84,72 Prozent.

Impfpflicht überfordert Behörden in RLP

Trotz der hohen Quote bekommen die Gesundheitsämter Probleme bei den Kontrollen. Es sei eine Herkulesaufgabe, sagt eine Sprecherin des Gesundheitsamts des Kreises Bernkastel-Wittlich - und die sei nicht zu schaffen. Es fehle unter anderem an Verwaltungspersonal, Handlungsanweisungen und Leitlinien, an denen man sich orientieren könne. Auch für die Gesundheitsämter in der Vorder- und Südpfalz ist bisher noch größtenteils unklar, wie die geplante gesetzliche Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen umgesetzt werden soll.

Vollständige Liste der Impfquoten in Rheinland-Pfalz