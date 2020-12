Rund 90 Prozent der im Jahr 2019 eingeschulten Kinder in Rheinland-Pfalz haben den empfohlenen Impfschutz. Das geht aus dem "Impfreport Rheinland-Pfalz" hervor, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Dienstag mitteilte. Demnach waren 89,2 Prozent der Schulanfänger vollständig nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) geschützt. Bei den verbleibenden 10,8 Prozent gebe es noch Verbesserungspotenzial. Der Report basiert den Angaben zufolge auf Daten, die die Schulärzte der Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz bei den Schuleingangsuntersuchungen anhand des international gültigen Impfbuches erheben. Kontrolliert wurden rund 33.900 Impfbücher.