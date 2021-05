per Mail teilen

In Worms und Ludwigshafen sollen nächste Woche bis zu 5.000 Menschen zusätzlich gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat die rheinland-pfälzische Landesregierung angekündigt.

Anlass für die Sonderimpfaktion in Worms und Ludwigshafen ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz dort deutlich über dem Landesdurchschnitt liegt. Verimpft werden soll das Vakzin von Johnson&Johnson, bei dem nur eine Impfung für einen vollständigen Schutz notwendig ist. Das kündigte Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) an.

Demnach soll mit Hilfe von Sozialarbeitern und dem Deutschen Roten Kreuz in Quartieren mit besonders vielen Infektionen geimpft werden. "Wir wollen gezielt in diese Brennpunkte gehen", sagte Stich. Worms und Ludwigshafen liegen mit den Inzidenzen aktuell nur knapp unter der Schwelle zur Bundes-Notbremse von 100.

420.000 Menschen aus Prio-Gruppe 3 warten auf Termin

Stich und der neue rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) äußerten sich auch zum landesweiten Stand bei den Corona-Schutzimpfungen. Demnach warten derzeit noch 420.000 Menschen aus der Prioritätsgruppe 3, die sich bereits registriert haben, auf einen Termin für eine Impfung.

Viele von ihnen haben sich schon vor etwa einem Monat angemeldet. Hoch sagte, "wenn es gut läuft, bekommt jeder aus der Gruppe bis Ende Juni einen Termin mitgeteilt." Begrenzender Faktor sei weiterhin die Impfstoffmenge.

Ab 7. Juni werden Termine nach Eingangsdatum vergeben

Minister Hoch stellte klar, dass die Menschen, die sich bereits angemeldet haben, auch nach Aufhebung der Priorisierung am 7. Juni bevorzugt geimpft werden. Wer sich ab dem 7. Juni anmelde erhalte erst nach den bereits registrierten Impfkandidaten einen Termin. Die Verteilung der Termine erfolge von da an nach Eingangsdatum der Anmeldung.

Rund 1,5 Millionen Impfdosen im Juni für Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz erhält für Juni etwa 1.550.000 Impfstoffdosen. Das hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag bereits angekündigt. Laut Impfkoordinator Stich geht davon etwa ein Drittel an die Impfzentren im Land und zwei Drittel an die niedergelassenen Ärzte und die Betriebsärzte.

Gesundheitsminister Hoch sagte: "Wir werden aber noch bis weit in die Sommerferien hinein mehr Impfwillige als Impfstoff haben". Bis zum Ende des Sommers werde aber jedem Bürger im Land, auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren, aller Voraussicht nach ein Impfangebot gemacht werden können.

Stand Donnerstag 26.05.2021 wurden in Rheinland-Pfalz rund 2,3 Millionen Impfungen verabreicht, davon etwa 1,6 Millionen Erstimpfungen und etwa 720.000 Zweitimpfungen. Stich sagte, damit hätten rund 40 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz einen ersten Schutz. Damit liege man im Mittelfeld der Bundesländer. Bei den voll geimpften Menschen liege Rheinland-Pfalz mit 17 Prozent in der Spitzengruppe.