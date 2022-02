Impfpflicht im Gesundheitswesen in RLP kommt ab 15. März

per Mail teilen

Die Impfpflicht im Gesundheitswesen tritt in Rheinland-Pfalz ab 15. März in Kraft. Ungeimpfte Mitarbeitende müssen dann mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. Sollte auch das nicht helfen, kann ihnen der Zutritt zu ihrem Arbeitsplatz verwehrt werden.