In der Diskussion um eine Impfpflicht gegen das Coronavirus sind noch immer viele Dinge unklar: Sollte die Impfpflicht nur für die kritische Infrastruktur gelten? Für alte Menschen? Für alle über 18 Jahren? Einig ist man sich in der Politik derzeit nur in einem Punkt: Die Impfung ist das wichtigste Instrument der Pandemie entgegenzuwirken.