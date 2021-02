per Mail teilen

Vertreter von Bund und Ländern kommen heute digital zu einem so genannten Impfgipfel zusammen. Es geht darum, über die Versorgung mit Corona-Impfstoff zu beraten, nachdem die Impfung bundesweit ins Stocken geraten ist.

Aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium heißt es, dass man derzeit nicht wisse, wann welche Mengen an Impfstoff geliefert würden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, es gebe noch nicht einmal für vier Wochen Lieferklarheit. Auf dieser Basis könne man keine verlässlichen Impftermine vergeben. Ähnlich äußerten sich andere Länder-Regierungschefs, wie Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und sein Hamburger Kollege Peter Tschentscher. Sie forderten einen nationalen Impfplan.

Rheinland-Pfalz erwartet heute 40.000 Impfdosen

Rheinland-Pfalz hatte wegen ausbleibender Lieferungen zuletzt Erstimpfungen in den Impfzentren um drei Wochen verschieben müssen. Heute soll das Land neuen Impfstoff erhalten. Das Gesundheitsministerium rechnet mit rund 35.000 Dosen von Biontec und rund 5.000 von Moderna.

Wann und in welchem Umfang der neu zugelassene Impfstoff von Astrazeneca nach Rheinland-Pfalz kommt, ist noch unklar. Über die Ergebnisse des Treffens informiert Ministerpräsidentin Dreyer am Montagabend ab 18 Uhr in einer Pressekonferenz, die hier von SWR Aktuell im Livestream übertragen wird.

Impfstrategie auf dem Prüfstand

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte außerdem eine Überarbeitung der Impfverordnung an. Hintergrund: Die Ständige Impfkommission hatte den Astrazeneca-Impfstoff nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen. Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren lägen bisher keine ausreichenden Daten vor, hieß es. Zuvor hatte die EU-Arzneimittelbehörde EMA die europaweite Zulassung des Impfstoffs empfohlen, und zwar für Erwachsene ab 18 Jahren ohne eine Altersbegrenzung.

Bundesregierung dämpft die Erwartungen

Die Bundesregierung hatte für ein gemeinsames Vorgehen geworben und gleichzeitig Erwartungen, dass auf dem Impfgipfel mit konkreten Beschlüssen zu rechnen sei, gedämpft. Zuletzt hatten der schleppende Impfbeginn und Produktionsprobleme bei einigen Impfstoffherstellern für Kritik gesorgt.