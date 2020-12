Ab Anfang Januar könnte in den 31 Impfzentren des Landes mit den Corona-Impfungen begonnen werden. Das teilte die Staatskanzlei mit.

In einem ersten Schritt könnten bereits Ende Dezember - direkt nach Weihnachten - Bewohner der Alten- und Pflegeheime von mobilen Teams geimpft werden. Das Bundesgesundheitsministerium habe zugesagt, dass ab dem 27. Dezember mit den Impfungen begonnen werden könne.

"Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz stehen parat", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer im SWR. "Sobald der Impfstoff ausliefert wird durch den Bund ist klar, dass wir impfen können."

Nach einer Umfrage der Barmer Ersatzkasse vom November ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz bereit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Allerdings steht eine Entscheidung der EU über die Zulassung des Corona-Impfstoffs offiziell noch aus.

Impfzentren proben bereits die Abläufe

In vielen der 31 Testzentren des Landes wurden in den vergangenen Tagen bereits die Abläufe geprobt. So wurden etwa im Neustadter Impfzentrum testweise am Wochenende 39 Feuerwehrleute einer Impfung unterzogen - allerdings mit einem Grippe-Impfstoff.

In der Westpfalz gehen die Kommunen davon aus, dass der Betrieb der Corona-Impfzentren gesichert ist.

Vom Hochhaus zum Testzentrum

Das Impfzentrum in Neustadt war innerhalb von drei Wochen in einer leeren Etage des Telekom-Hochhauses eingerichtet worden, auf fast 3.000 Quaratmetern. Mehrere Stationen gilt es hier zu durchlaufen, von der Anmeldung über die Impfung bis zum Checkout. Auch soll immer mindestens ein Arzt für vertrauliche Gespräche zur Verfügung stehen. Zudem sei es jederzeit möglich zu sagen: "Nein, ich möchte mich doch nicht impfen lassen."