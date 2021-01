Termine in Impfzentren bis Mitte Februar ausgebucht

Impfstrategie in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind die Termine für Corona-Schutzimpfungen in den Impfzentren bis Mitte nächsten Monats vergeben. Das teilte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) mit. Und auch das Impfen zu Hause wird es so schnell nicht geben.