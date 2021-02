In Rheinland-Pfalz ist das Impfportal seit heute auch für Kita-Beschäftigte und Lehrende an Grund- und Förderschulen geöffnet. Von den Verbänden kommt Zustimmung.

Rund 40.000 Erzieher, Erzieherinnen und Tageseltern, 12.000 Beschäftigte und Lehrkräfte an Grundschulen sowie 6.000 Lehrkräfte an Förderschulen können von heute an online einen Termin für die Corona-Impfung machen. "Bereits ab dem 1. März erfolgen dann die Impfungen in den Impfzentren", kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag an. Pro Woche könnten dann rund 20.000 Betroffene geimpft werden.

"Die Impfung von Erzieherinnen und Erziehern sowie unserer Grundschullehrkräfte ist ein ganz wichtiger Baustein im Gesundheits- und Infektionsschutz unserer Kitas und Schulen", sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Kinder und Jugendliche litten enorm unter dem Lockdown. Je mehr Normalität ihnen zurückgegeben werden könne, desto besser.

Verbände begrüßen Impfangebot

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) reagierte positiv auf das neue Angebot. "Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher sind erleichtert, dass sie das Impfangebot bekommen", sagte der rheinland-pfälzische GEW-Landeschef Klaus-Peter Hammer dem SWR. "Aus unserer Sicht ist das dringend notwendig, denn wir wollen, dass Bildungseinrichtungen geöffnet werden."

Auch Landeselternsprecher Reiner Schladweiler begrüßte die Entscheidung. "Wir sehen darin eine Chance, die Zahl der infizierten Lehrkräfte zu verringern", sagte er dem SWR.

"Die Impfung ist der schnelle Weg zur Normalität in den Kitas" erklärte Andreas Winheller, der Vorsitzende des Landeselternausschusses der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz (LEA). Das nutze den Kindern und damit den Familien.

Hohe Impfbereitschaft

Die meisten Betroffenen wollten sich auch impfen lassen, betonte Hammer. Angesichts der Diskussion um die Wirksamkeit des Impfstoffs von AstraZeneca gebe es aber auch "Kolleginnen und Kollegen, die sich Sorgen machen" - und entsprechenden Informationsbedarf.

Auch Schladweiler betonte, die Mehrheit der Lehrkräfte werde sich impfen lassen. Ein Teil werde aber Zurückhaltung üben - "was deren persönliche Entscheidung sein sollte und darf".

Winheller verwies auf die neue Studie aus Schottland zu AstraZeneca. Diese zeige, dass das Risiko für Krankenhausaufenthalte bereits nach der ersten Dosis stark sinke - stärker noch als bei anderen zugelassenen Impfstoffen. Deshalb gelte: Wer das Impfangebot nicht in Anspruch nehme, dürfe auch nicht verlangen, dass Kinder zu Hause bleiben.