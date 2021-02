Als eines der ersten Bundesländer beginnt Rheinland-Pfalz mit den Corona-Schutzimpfungen bettlägeriger Menschen in ihren Wohnungen. Los gehen soll es laut Gesundheitsministerium am 1. März.

Den Beginn machen vier Hausarzt-Pilotpraxen: zwei in der Eifel, und zwar in Bitburg und Mayen, eine in Wendelsheim in Rheinhessen sowie eine in Münchweiler in der Pfalz. Geplant sei dann in einem zweiten Schritt, voraussichtlich im Laufe des März, landesweit über 80-Jährige zu impfen, die bettlägerig sind, so das Ministerium.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Geimpft wird mit Biontech/Pfizer-Impfstoff

Der Impfstoff von Biontech/Pfizer sei der einzige zugelassene für diese besonders gefährdete Gruppe gegen Covid-19, sagte die Landesvorsitzende des Hausärzteverbands, Barbara Römer: "Die Impfung wird sehnsüchtig erwartet. Wir werden jeden Tag bei unseren Hausbesuchen danach gefragt."

Fast 25.000 Senioren betroffen

"Soweit uns bekannt ist, sind wir das erste Bundesland", erklärte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Betroffen seien rund 20.000 bis 25.000 Menschen über 80 Jahre, die nach der Festlegung des Bundes in die erste Kategorie fallen und gar nicht oder nur mit allergrößtem Stress in ein Impfzentrum kommen könnten. Diese Menschen hätten bislang keine Möglichkeit gehabt, geimpft zu werden.

Die Feststellungen von Biontech, dass der Impfstoff unter bestimmten Bedingungen doch transportiert werden könne, sei die Voraussetzung für das Pilotprojekt. Das Paul-Ehrlich-Institut, Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, habe die Transportfähigkeit am Dienstag bestätigt, so die Ministerin.