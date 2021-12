Hier gibt es in RLP Corona-Impfungen und Tests zwischen den Feiertagen

Vor dem Fest mit der Familie zum Corona-Test oder zwischen Weihnachten und Silvester noch schnell zum Impfen oder Boostern - wir sagen ihnen, wo das in Rheinland-Pfalz möglich ist.

Die inzwischen neun Impfzentren in Rheinland-Pfalz, die wieder in Betrieb sind, haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums nach den Weihnachtsfeiertagen bis einschließlich Donnerstag vor Silvester geöffnet. Das Impfzentrum in Lahnstein etwa impfe aber auch am Heiligabend.

Kein Einsatz an Weihnachtsfeiertagen geplant

Die zwölf Impfbusse des Landes sind noch bis Donnerstag vor Heiligabend unterwegs, das ist auch für die Woche "zwischen den Jahren" geplant. Die genauen Termine werden zeitnah bekanntgegeben. Bislang sei kein Einsatz an den Feiertagen geplant, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.

Wo kann ich mich rund um die Feiertage in Rheinland-Pfalz testen oder impfen lassen? picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die 17 kommunalen Impfstellen haben ebenfalls bis Donnerstag vor Heiligabend sowie zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester geöffnet, wie der Landkreistag dem SWR mitteilte. Das gilt auch für die 21 Krankenhäuser, die Corona-Impfungen anbieten.

Eine Übersicht über alle Impfzentren, Routen der Impfbusse und die kommunalen Impfstellen und Krankenhäuser, in denen geimpft wird, finden Sie hier:

Impfmöglichenkeiten in Rheinland-Pfalz

Da die Impfangebote teilweise mit und teilweise ohne Termin möglich sind, sollten sich Interessierte vorab beim jeweiligen Krankenhaus oder der jeweiligen Impfstelle informieren.

Bund und Länder beraten über verschärfte Corona-Regeln

Bund und Länder beraten derzeit über mögliche weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen. Gerade mit Blick auf die sehr ansteckende Omikron-Variante haben die Landesregierung und Virologen dringend dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Wer schon doppelt geimpft ist, solle sich schnellstmöglich eine Auffrischungsimpfung abholen.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Corona-Tests an und zwischen den Feiertagen

Mancher möchte sich vor den Feiertagen oder vor einer kleinen Silvesterfeier sicherheitshalber testen lassen. Das geht landesweit, teilweise sogar an den Feiertagen. Unter anderem in der Region Trier haben Teststationen geöffnet. Zudem bieten zahlreiche Apotheken Corona-Tests über die Feiertage und den Jahreswechsel an. Auch die Corona-Ambulanz der Stadt Koblenz hat an Heiligabend und Silvester vormittags geöffnet. Eine Übersicht über die Teststellen im Land finden Sie hier:

Wo kann ich mich im Land auf Corona testen lassen?