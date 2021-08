Trotz noch fehlender Empfehlung der Stiko wird den 12- bis 17-Jährigen ein generelles Impfangebot gemacht. Ärzte und Vertreter von Schulen kritisieren das Vorgehen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Denn es wirft einige Fragen auf.

Das Vorgehen der Minister an der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorbei könne für Verunsicherung sorgen, so der Deutsche Hausärzteverband. Auch der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte erklärte, die Entscheidungen sollten bei der Stiko fallen und nicht auf politischer Ebene.

Die Stiko lässt Impfungen für Jugendliche ab zwölf bisher schon zu - sofern besondere Risiken oder Vorerkrankungen vorliegen; sie befürwortet derzeit allerdings noch keine Reihenimpfungen. Das Expertengremium begründet die nur eingeschränkte Empfehlung mit möglichen Herzmuskelentzündungen bei Kindern und Jugendlichen. Die Datenlage über mögliche Nebenwirkungen in der betreffenden Altersgruppe sei noch nicht ausreichend gesichert und ausgewertet.

Welche Relevanz hat das Urteil der Stiko für Impfungen? Wenn die Stiko eine Impfung empfiehlt, hat das für Ärztinnen und Ärzte mehr Gewicht, als der Begriff "Empfehlung" Laien vermuten lässt: Es ist nicht nur ein gut gemeinter Ratschlag, sondern gilt vielmehr als maßgebliche Richtschnur. Manche Ärzte halten sich strikt daran. Normalerweise ist das Stiko-Urteil bedeutsam für Fragen der Haftung und der Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen - bei der Corona-Impfkampagne ist dies jedoch über den Bund geregelt. Formal sei das Impfen ohne Stiko-Empfehlung möglich, es widerspreche aber der "seit jeher etablierten Praxis", erklärte die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin.



Impfangebot und Impfempfehlung - Was ist der Unterschied?

Ein Impfangebot, so Michael Nordhardt von der SWR Rechtsredaktion, ist zunächst nur die Aussage, dass es genügend zugelassenen Impfstoff gibt und man sich impfen lassen kann, wenn man es möchte. Bei einer Impfempfehlung hat die Stiko die Nutzen und Risiken einer Impfung geprüft und sagt, es sei sinnvoll, dass man sich impfen lässt. Die Länder schließen sich diesen Empfehlungen dann in der Regel an. Und wenn es so eine Empfehlung gibt, bedeutet das laut Nordhardt auch, dass Betroffene einen Versorgungsanspruch haben, wenn es zu Impfschäden kommt.

Infektionsschutzgesetz wurde angepasst

Bisher gab es bei Impfungen in der Regel immer zunächst eine Stiko-Empfehlung und dann ein Impfangebot. Im Haftungsfall war also eine Stiko-Empfehlung Voraussetzung. Mittlerweile wurde das Infektionsschutzgesetz angepasst. Die neue Regelung besagt: Wer sich in Deutschland mit einem zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus impfen lässt, hat bei Impfschäden Anspruch auf Versorgung, auch wenn es keine Empfehlung gibt.

In der Corona-Pandemie gilt also als maßgeblich die Entscheidung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) über die Zulassung eines Corona-Impfstoffs.

Wichtig ist nach Nordhardts Angaben: Der Staat zahlt bei Impfschäden die Behandlungskosten und womöglich auch eine Rente (§ 60 Infektionsschutzgesetz). Schmerzensgeld gibt es nicht. Bei normalen Impfreaktionen wie Kopfschmerzen oder Fieber hat man keine Ansprüche.

Bedingung für eine mögliche Versorgung bei Impfschäden ist auch, dass eine ärztliche Aufklärung stattgefunden hat. Generell dürfen Ärzte nur impfen, wenn sie eine Einwilligung haben. Deshalb muss es vorher nach Nordhardts Worten gerade bei jungen Menschen ein ausführliches Beratungsgespräch und eine Risikoaufklärung geben. Der Impfung zustimmen muss bei Kindern und Jugendlichen in der Regel ein Sorgeberechtigter. Das gilt zumindest für die 12- bis 14-Jährigen. Wenn über die bekannten Nebenwirkungen und möglichen Schäden richtig aufgeklärt wurde und der Patient einwilligt, dann entfällt die Haftung des Arztes und auch die des Vakzin-Herstellers.

Ärzten bleibt Entscheidungsspielraum

Wenn Ärzte sich weiter auf die Stiko-Empfehlung berufen und möglicherweise keinen Impfstoff an Kinder verteilen wollten, liege das in ihrem persönlichen Entscheidungsspielraum, sagt Alexander Ehlers, Arzt und Fachanwalt für Medizinrecht.

Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz impfen nach dem Beschluss der Gesundheitsminister seit Mittwoch die 12- bis 17-Jährigen gegen das Coronavirus. Das Impfangebot gilt laut Gesundheitsministerium nicht nur für die Impfzentren, sondern beispielsweise auch für die Impfbusse, die seit Anfang dieser Woche in Rheinland-Pfalz unterwegs sind. Grundsätzlich sind dafür die Impfstoffe der Hersteller Biontech und Moderna zugelassen.

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ist auf hohem Niveau stabil. Das ergab eine SWR-Umfrage bei Kinderarztpraxen der Region Trier. Die Praxen in der Region halten sich nach eigenen Angaben jedoch überwiegend an die Stiko-Empfehlung, trotz der bundesweiten Entscheidung.

Schulleiter erwarten Konflikte bei positiven Corona-Fällen in Schulen

Auch von Schulleitern kommt Kritik am Vorgehen der Gesundheitsminister. Eine Zunahme der Corona-Impfungen in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen würde nach Einschätzung des Allgemeinen Schulleitungsverbandes zu zahlreichen Konflikten zwischen Lehrern, Eltern und Schülern führen. "Natürlich wird es im Alltag heftige Diskussionen geben. Darauf müssen sich die Lehrkräfte einstellen", sagte die Verbandsvorsitzende Gudrun Wolters-Vogeler den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch. Zu erwarten seien Konflikte um die Frage, "ob Impfungen notwendig sind und ob Elternrechte übergangen werden".

Auch im Zusammenhang mit angeordneten Quarantänen könnten sich Konflikte aufbauen. "Wenn es künftig einen positiven Corona-Fall in der Klasse gibt, müssen diejenigen in Quarantäne, die nicht doppelt geimpft sind. Die anderen dürfen hingegen im Präsenzunterricht bleiben und können sich weiterhin an schulischen Aktivitäten beteiligen", sagte die Verbandsvorsitzende. "Das wird zu Spannungen führen."