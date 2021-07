per Mail teilen

Bislang haben sich 357 Menschen in Rheinland-Pfalz trotz vollständiger Impfung mit Corona infiziert. Angesichts der Gesamtzahl der Impfungen ist die Quote der Impfdurchbrüche jedoch gering.

Eine aktuelle Auswertung der Daten des Landesuntersuchungsamtes (LUA) zeigt, dass es in Rheinland-Pfalz bis 7. Juli 357 sogenannte Impfdurchbrüche gegeben hat - also Personen, die mittels PCR-Test positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden und bei denen die zweite Impfung mindestens 14 Tage zurücklag (beim Impfstoff von Johnson & Johnson die erste Impfung, da nur eine Dosis benötigt wird).

Vollständig Geimpfte entwickeln laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in der Regel allerdings nur leichte Symptome oder sogar gar keine Krankheitszeichen. So teilte beispielsweise der Kreis Cochem-Zell (24 Fälle laut LUA) auf SWR-Anfrage mit, dass bei der überwiegenden Anzahl der Betroffenen die Verläufe mild gewesen seien. Die trotz vollständiger Impfung verstorbenen Personen im Kreis seien hochbetagt gewesen.

Insgesamt niedrige Quote von Impfdurchbrüchen

Gemessen an der Gesamtzahl der vollständigen Impfungen ist die Quote der Impfdurchbrüche mit 0,02 Prozent gering: In Rheinland-Pfalz haben laut Robert Koch-Institut bis einschließlich 7. Juli schon 2.399.122 Personen eine Erstimpfung und 1.626.994 eine Zweitimpfung erhalten. Die Impfquote liegt damit bei 39,7 Prozent und leicht unter dem Bundesdurchschnitt von 40,8 Prozent.

Die meisten Fälle gab es in der kreisfreien Stadt Mainz (30), im Westerwaldkreis (30) sowie den Landkreisen Birkenfeld (30), Cochem-Zell (24) und Bitburg-Prüm (20).

So viele Menschen sind in Rheinland-Pfalz schon geimpft

Die folgenden Grafiken zeigen, wie viele Menschen eine erste und wie viele bereits eine zweite Impfung erhalten haben.





RKI: Effektivität von Impfung hoch

In ganz Deutschland sind bislang knapp 4.000 Menschen trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt - bei rund 975.000 registrierten Corona-Erkrankungen insgesamt im selben Zeitraum. Das geht aus dem Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochabend hervor. Die Effektivität der Impfung bewertet das RKI auch aufgrund dieser Werte als hoch, ohne nach Impfstoffen zu differenzieren.

Bislang seien bundesweit 3.806 Impfdurchbrüche registriert worden, schreibt das RKI. Zum Stichtag 4. Juli hatten in Deutschland rund 25 Millionen Menschen einen vollständigen Impfschutz, wie aus RKI-Daten hervorgeht. Der größte Teil der in den vergangenen Monaten übermittelten Covid-19-Fälle sei nicht geimpft gewesen, schreibt das Institut in seinem Lagebericht.

Die vom RKI geschätzte Impfeffektivität über alle Impfstoffe hinweg liegt bei Erwachsen bei knapp über 90 Prozent. Das bestätige die hohe Wirksamkeit aus den klinischen Studien. Das RKI betont jedoch, dass die registrierten Werte mit Vorsicht interpretiert werden sollten und "vor allem der Einordnung der Impfdurchbrüche und einer ersten Abschätzung der Impfeffektivität" dienten.