HierWirdGeimpft - Corona-Impfaktionswoche auch in Rheinland-Pfalz

Rund 62 Prozent der Menschen in Deutschland sind, laut Robert-Koch-Institut, aktuell vollständig gegen das Coronavirus geimpft. "Zu wenig", nach Ansicht von Experten, im Kampf gegen eine vierte Welle.

Deshalb will Deutschland jetzt in eine Impf-Offensive gehen. Bis zum kommenden Sonntag (19.9.) soll nach den Worten von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) mit "bürgernahen Impfangeboten" die Impfquote bundesweit gesteigert werden. Ob am Fußballplatz, im Einkaufszentrum, in Straßenbahnen, bei freiwilligen Feuerwehren oder bei Festen: Alle Bürgerinnen und Bürger sollen teils ohne Termin und kostenfrei eine Corona-Schutzimpfung erhalten können - auch in Rheinland-Pfalz.

So sind hier weiterhin sechs mobile Impfbusteams der Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz unterwegs. Am Montag (13.9.) in Niederzissen (Landkreis Ahrweiler), Flammersfeld (Landkreis Altenkirchen), Waldböckelheim (Landkreis Bad Kreuznach), Thaleischweiler-Fröschen (Landkreis Südwestpfalz), Winnweiler (Donnersbergkreis) und in der Stadt Alzey.

Kanzlerin Merkel ruft dazu auf, Angebote zu nutzen

Auf der Webseite des Bundesgesundheitsministeriums zusammengegencorona.de sind viele der im Bundesgebiet angebotenen, temporären Impfaktionen aufgelistet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag dazu auf, die Angebote zu nutzen. "Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller", so Merkel. Und weiter sagte die Kanzlerin: "Ich bitte Sie daher: schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen."

"Impfangebote sollen vierte Welle der Pandemie noch verhindern"

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) sagte am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt", die Angebote sollten dazu beitragen, eine vierte Welle der Pandemie im Winter noch zu verhindern. "Wenn wir nichts tun, dann kommt sie ziemlich sicher", so Braun. Das bedeute dann im Ergebnis, dass diejenigen, die geimpft seien, etwa mit ihren Operationen zurückstehen müssten, weil Ungeimpfte in den Krankenhäusern lägen. Braun betonte, dass die Impfangebote auch nach der Aktionswoche zunächst bestehen bleiben sollen.