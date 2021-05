Der Abwärtstrend bei der Sieben-Tage-Inzidenz für Rheinland-Pfalz hält auch am Samstag an. Die Inzidenz liegt nun bei 76,2 (Freitag: 80,6). Das Landesuntersuchungsamt meldet zugleich am Samstag 372 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. mehr...