Studierende, Azubis und andere junge Erwachsene in Rheinland-Pfalz werden ab heute bei einer Sonderaktion gegen das Coronavirus geimpft. Dafür stehen rund 30.000 Dosen des Biontech-Vakzins bereit.

Die Impfungen an den sechs Hochschulorten in Kaiserslautern, Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz und Trier stehen allen 18- bis 27-Jährigen offen, die entweder an einer Hochschule im Land eingeschrieben sind oder ihren Wohnsitz in Rheinland-Pfalz haben.

Jeder der sechs Standorte habe jeweils 5.000 Dosen des Impfstoffs des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens Biontech erhalten, teilte die Landesregierung mit.

Nach drei digitalen Semestern stünden die Aussichten gut, dass das Wintersemester "wieder mit Präsenzveranstaltungen starten kann", hatte Wissenschafts- und Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) vor einer Woche gesagt. "Die steigende Impfquote und die sinkende Inzidenz machen dies möglich."

Weiter auch Impfungen in Impfzentren möglich

Neben den Sonder-Impfaktionen können alle Erwachsenen sich weiter über das Impfportal des Landes in den zuständigen Impfzentrum registrieren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt allen Menschen ab 18 Jahren eine Corona-Schutzimpfung. Aufgrund der zügigen Abarbeitung der bisherigen Warteliste sei über den Sommer eine schnelle Terminvergabe möglich, hieß es.