Menschen aus Rheinland-Pfalz melden sich wohl verstärkt in Baden- Württemberg zum Impfen an. Darüber hat sich der dortige Gesundheitsminister beschwert. Die Termine werden im Nachbarland nämlich schon seit vier Tagen vergeben. Hier bei uns erst ab nächster Woche, und richtig los geht es in den Impfzentren am 7. Januar. Einen weiteren Schritt vorwärts ging es unterdessen heute in Trier.