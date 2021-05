Aufs Wasser in einem Kanu, Kajak oder Elektroboot – das ist in Corona-Zeiten erlaubt. Man ist ja an der frischen Luft. Aber so einfach ist es nicht für die Bootsverleiher, denn sie leben vor allem vom Verleih an Gruppen wie Schulkassen oder Vereine und Firmen. Auch das Wetter spielt derzeit nicht mit und die Saison ist kurz. mehr...