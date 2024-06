per Mail teilen

Immobilien in Rheinland-Pfalz sind in den letzten zwölf Monaten flächendeckend bis zu zehn Prozent billiger geworden. Das geht aus dem aktuellen Immobilien-Preisspiegel hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Der Preisverfall betrifft sowohl städtische Zentren als auch ländliche Gemeinden.