Die Zahl der Menschen in Rheinland-Pfalz, die Pflegeleistungen bekommen, ist in den vergangenen Jahren rapide gestiegen. Insgesamt waren es Ende vergangenen Jahres rund 202.700 und damit etwa fünf Prozent der Gesamtbevölkerung, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. Zwei Jahre vorher waren es ungefähr 25 Prozent weniger. In den vergangenen zehn Jahren wuchs der Bezugskreis sogar um knapp 97.000 Menschen oder 92 Prozent. In der Entwicklung spiegele sich unter anderem der langfristige Trend zu einer alternden Bevölkerung wider, erklärte das Landesamt.