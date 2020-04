In Rheinland-Pfalz sind in den vergangenen vier Wochen rund 560 zusätzliche Intensivbetten zur Behandlung schwerkranker Corona-Patienten bereitgestellt worden. Tendenz: steigend.

Wie die Landeskrankenhausgesellschaft dem SWR mitteilte, geht es dabei um Betten mit einer maschinellen Beatmungsmöglichkeit. Dass diese Betten in so kurzer Zeit bereitgestellt werden konnten, hat laut Verband mehrere Gründe.

Zum Teil hätten die Krankenhäuser die Beatmungsgeräte selbst gekauft, zum Teil hätten die Geräte bisher in Operationssälen gestanden und könnten jetzt auf den Stationen genutzt werden. Außerdem seien Beatmungsgeräte neu überholt worden, die nicht mehr im Gebrauch waren oder zu Schulungszwecken genutzt wurden.

Derzeit gibt es rund 1.500 Intensivbetten

Zusammen mit den bisher vorhandenen Kapazitäten stünden damit aktuell rund 1.500 Betten zur Behandlung von schwerkranken Corona-Patienten und anderen Notfällen zur Verfügung. Laut Krankenhausgesellschaft würden derzeit etwa 120 Corona-Patienten im Land beatmet.

Da der Bund und auch das Land weitere Beatmungsgeräte bestellt hätten, würde die Zahl solcher Betten in den kommenden Wochen weiter steigen, so ein Sprecher des Verbands. Hinzu kämen aktuell noch mindestens 500 Betten mit Beatmungsmasken zur Behandlung von Corona-Patienten und anderer Notfälle.

Dauer 0:33 min Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen steigt Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Rheinland-Pfalz steigt weiterhin an.

60 Krankenhäuser für Corona-Patienten im Land

In Rheinland-Pfalz gibt es laut Krankenhausgesellschaft insgesamt rund 100 Krankenhäuser. Etwa 60 davon stünden für die Behandlung von schwerkranken Corona-Patienten zur Verfügung. Die Deutsche Vereinigung für Intensivmedizin (DIVI) geht davon aus, dass Deutschland derzeit zur Bewältigung der Coronapandemie sehr gut aufgestellt ist und auch genügend freie Bettenkapazität hat.

Um diese Frage auch auf Dauer genau beantworten zu können, hat die DIVI zusammen mit dem Robert-Koch-Institut ein Melderegister aufgebaut. Die Internet-Plattform zeigt tagesaktuell, wie viele Intensivbetten in den Bundesländern für die Behandlung von schwerkranken Corona-Patienten zur Verfügung stehen.

Verfügbare Intensivbetten müssen gemeldet werden

Das Bundesgesundheitsministerium plant, alle Krankenhäuser in Deutschland dazu zu verpflichten, Informationen an dieses Register zu melden. In Rheinland-Pfalz sind die Kliniken schon jetzt verpflichtet, mindestens einmal am Tag die Corona-Fallzahlen, die belegten und verfügbaren Intensivbetten sowie die belegten und verfügbaren Beatmungsplätze zu melden.

Damit lässt sich laut DIVI anhand des Verlaufes sehr genau berechnen, ob die Kapazität der Krankenhäuser in Deutschland ausreicht oder nicht. Hintergrund ist, dass die Zahl der Infizierten steigt und damit auch die Zahl der schwerkranken Fälle, die auf einer Intensivstation behandelt werden müssen.