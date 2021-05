E-Mountainbikes liegen nicht erst seit Corona im Trend. Mehr Radfahrer im Wald, das bedeutet mehr Bewegung und Fahrspaß, aber auch Probleme für Mensch und Natur.

Jedes dritte verkaufte Fahrrad in Deutschland ist inzwischen ein E-Bike. Bei den Mountainbikes ist das Verhältnis sogar noch deutlich höher. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Mountainbikes, die mit Elektromotor und Akku ausgestattet sind, bei 62 Prozent. Mehr als 360.000 E-Mountainbikes wurden verkauft. Dieser Rekord wird im laufenden Jahr aber wohl erneut übertroffen, denn seit Beginn der Corona-Krise hat der Verkauf von Fahrrädern stark zugenommen, wie der Branchenverband ZIV dem SWR ebenso bestätigt wie der Hersteller Fischer aus Rülzheim in der Südpfalz.

Die vermehrte Zahl von E-Mountainbikern hat natürlich Auswirkungen, auch in Rheinland-Pfalz. Positiv ist festzuhalten, dass die Betroffenen sich mehr bewegen, häufiger an die frische Luft kommen und öfter das Auto stehen lassen. "Grundsätzlich ist Bewegung gut", heißt es von vielen Seiten. Aber es gibt auch negative Auswirkungen des E-Bike-Booms. Die Zahl der schweren Unfälle mit Radlern steigt deutlich an und die Natur wird durch die Mountainbiker immer mehr belastet.

"Die Gruppe der Mountainbiker werden heterogener"

Beide Probleme haben eine gemeinsame wesentliche Ursache: Durch die Unterstützung der Technik sind immer mehr Menschen in der Lage, längere Touren auf dem Fahrrad zu unternehmen. "Die Gruppe der Mountainbiker wird heterogener", sagt Stephan Marx vom Mountainbikepark Pfälzerwald. Zwar sei die Kerngruppe immer noch "männlich, 35 bis 65 Jahre alt und mit höherem Einkommen", aber es kämen nun vermehrt Frauen und ältere Menschen dazu.

In Rheinland-Pfalz nimmt die Zahl der Unfälle mit getöteten oder schwer verletzten Radfahrern derzeit deutlich zu, wie die jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamts zeigen. Das liege vor allem daran, dass immer mehr ältere Menschen das Rad nutzten, sagt David Eisenberger vom "Zweirad-Industrie-Verband" (ZIV), dem Interessenverband der deutschen Fahrradhersteller. Zudem seien E-Mountainbikes natürlich auch sehr viel schwieriger in der Bedienung als herkömmliche Räder.

Natur stärker belastet

Auch Flora und Fauna in den Wäldern des Landes leiden mehr als früher unter den Mountainbikern. Das liege natürlich in erster Linie daran, dass ihre Zahl deutlich zugenommen habe, erklärt Marx. In diesem Jahr habe der Bikepark im Pfälzerwald so viele Anfragen wie noch nie, "auch von Leuten, die vorher in den Alpen, in Südtirol oder am Gardasee waren". Grund seien die Corona-Einschränkungen. Auch der Bikepark in Bad Ems verzeichne immer mehr E-Biker, sagt der zuständige Förster Reiner Jäger.

Belastung für den Waldboden: E-Mountainbikes Imago imago images Rene Traut

Aber es "kommen auch immer mehr Leute in den Wald, die das Rad nicht beherrschen", sagt Marx, bei denen einfach die nötige Fahrtechnik nicht da sei. Das könne aber verheerende Folgen für die Natur haben. Denn durch unnötiges Bremsen und Blockieren der Räder würde der Boden stark in Mitleidenschaft gezogen.

Das sieht der Mountainbiker Matthias Will nicht so. Das Fahrverhalten sei eher von der Persönlichkeit abhängig und viele würden auch erkennen, dass dieser Sport nichts für sie ist - "der Sport reguliert da auch schnell selber".

Plädoyers für Sicherheitstrainings

Einig sind sich die Experten dabei, wie die Zahl der Unfälle reduziert werden könnte: durch bessere Vorbereitung. "Wer sich zum ersten Mal auf ein E-Mountainbike setze, solle "sich Zeit nehmen, um sich mit dem Rad vertraut zu machen", betont Sara Tsudome vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Rheinland-Pfalz.

ADFC, ZIV und auch der Mountainbikepark Pfälzerwald empfehlen zudem dringend Fahrsicherheitstrainings. Diese würden von verschiedenen Privatunternehmen angeboten. Schon nach wenigen Stunden Training mit einem Profi verbessere sich das Können der E-Bike-Neulinge im Wald deutlich, erklärt Marx. Leider unterstütze das Land Rheinland-Pfalz solche Initiativen nicht, beklagt Tsudome. In anderen Bundesländern sei das anders, so würde etwa Baden-Württemberg Trainingskurse anbieten.