Drei Vorschläge für immaterielles Kulturerbe aus RLP

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) hat drei Anträge im laufenden Auswahlverfahren zum Immateriellen Kulturerbe der Unesco an die Kultusministerkonferenz weitergeleitet: Edelsteinbearbeitung in der Region Obere Nahe, Schuhherstellung in Pirmasens und Apfelwein als kulturelles Erbe im moselfränkischen Sprachraum. Die Edelsteinverarbeitung an der Oberen Nahe könne bis mindestens in das 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden, heißt es. Das westpfälzische Pirmasens galt im 19. und 20. Jahrhundert als Zentrum der deutschen Schuhindustrie. Die Herstellung des Apfelweins, des Viezes, ist seit den Römern im moselfränkischen Sprachraum belegt. Die Vorschlagslisten der Länder zum immateriellen Kulturerbe werden von einem unabhängigen Expertenkomitee bei der Deutschen Unesco-Kommission bewertet. Dessen Auswahlempfehlungen werden dann von der Kulturministerkonferenz und der Kulturbeauftragten der Bundesregierung voraussichtlich 2023 bestätigt.