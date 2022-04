Imker melden hohe Verluste bei Bienenvölkern

per Mail teilen

Imker in Rheinland-Pfalz haben in den Wintermonaten einen großen Teil ihrer Bienenvölker verloren. Der Vorsitzende des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Hock, spricht von "dramatischen Verlusten". Er schätzt den Anteil der gestorbenen Völker auf etwa 30 Prozent. Genaue Zahlen erwartet das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen von einer bundesweiten Befragung der Imkereien. Leiter Christoph Otten rechnet mit 10.000 bis 15.000 Rückmeldungen. Er geht davon aus, dass die Winterverluste "über dem langjährigen Mittel" liegen werden. Bei den Ursachen spielen seiner Meinung nach die Varroamilbe - ein Parasit - und das Wetter die größten Rollen. Thomas Hock führt das Bienensterben zudem auf den Einsatz von Pestiziden zurück.