Die Polizei Trier ermittelt nach einem illegalen Autorennen am Trierer Moselufer gegen zwei Autofahrer. Demnach hatten sich die beiden Fahrer offenbar an einer roten Ampel in Trier-Nord auf ein Rennen verständigt. Sie hätten ihre Wagen stark beschleunigt und seien in Richtung Süden gefahren. Mitfahrer eines Autos seien dabei mit freiem Oberkörper halb aus dem Auto geklettert. Eine Zivilstreife der Polizei stoppte das illegale Autorennen. Die Polizei teilte mit, sie beobachte derzeit verstärkt die sogenannte Autoposer- und Tuningszene.