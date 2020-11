Bundespolizei und Zoll haben am Mittwoch in 13 Bundesländern Wohn- und Geschäftsräume sowie Steuerbüros durchsucht, auch in Rheinland-Pfalz. Es geht um den Verdacht von illegaler Beschäftigung im Bereich der häuslichen Pflege. Die Ermittlungen führt die Staatsanwaltschaft Görlitz in Sachsen. Sie verdächtigt drei Polen und 71 Auftragsvermittler in Deutschland, in größerem Umfang illegal Ausländer beschäftigt zu haben, meist zu Dumpinglöhnen. Außerdem sollen Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt worden sein. Die meisten der vermittelten Pfleger und Betreuer stammten den Ermittlungen zufolge aus der Ukraine.