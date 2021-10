IHK-Umfrage: Verstärkte Nachfrage nach ausländischen Fachkräften

per Mail teilen

Mehr als die Hälfte der Betriebe in Rheinland-Pfalz will laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Ausland anwerben. Damit solle der drohende Fachkräftemangel verhindert werden. Schon jetzt beschäftigten etwa zwei Drittel der Betriebe Mitarbeitende aus der EU oder Drittstaaten. Allerdings würden viele Unternehmen die rechtlichen Möglichkeiten nicht kennen, die das Fachkräfteeinwanderungsgesetz biete. Dabei sei der Fachkräftemangel gleich nach der Corona-Pandemie die größte Sorge der rheinland-pfälzischen Unternehmen. Besonders groß seien die Personalengpässe in Gastronomie und Hotellerie sowie bei Berufskraftfahrern.