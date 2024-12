Auf dem Nürburgring geht es meist um Höchstgeschwindigkeit und dröhnende Motoren. Am Samstag aber drehte sich in der Ringarena alles um Tanz, Akrobatik und Hebefiguren. Dort fand nämlich die Landes-Meisterschaft im Cheerleading statt. Mehr als 600 Sportlerinnen und Sportler aus zwölf verschiedenen Vereinen waren dabei - so viele wie noch nie.