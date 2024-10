Die Streiks der IG Metall gehen am Mittwoch weiter. Tausende Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie sind zu Warnstreiks aufgerufen - auch in Rheinland-Pfalz. Damit soll in den laufenden Tarifverhandlungen der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden. Am Donnerstag gibt es eine neue Verhandlungsrunde.