Metaller-Warnstreiks betreffen vor allem Lkw-Werk Wörth

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall auch am Mittwoch tausende Beschäftigte in Rheinland-Pfalz zum Streik aufgerufen. Unter anderem wollen Mitarbeiter im Lkw-Werk in Wörth am Vormittag die Arbeit niederlegen und eine Kundgebung in der Stadt abhalten. Die Gewerkschaft erwartet etwa 3.000 Teilnehmer.