IG Metall Mitte will acht Prozent mehr Geld

Bei den anstehenden Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie hat sich der IG-Metall-Bezirk Mitte angesichts der hohen Inflation für eine Forderung nach acht Prozent mehr Geld ausgesprochen. Die regionalen Tarifkommissionen für Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen gingen damit an den oberen Rand der Empfehlung des Gewerkschaftsvorstands, der am 11. Juli die Voten der regionalen Gremien zusammenführen will. Von den Tarifverträgen der Metall- und Elektroindustrie profitieren rund 400.000 Beschäftigte in den vier Bundesländern. Die Verhandlungen mit den Arbeitgebern des mit 3,9 Millionen Beschäftigten größten deutschen Industriezweigs sollen Mitte September beginnen. Die Friedenspflicht endet am 28. Oktober, danach wäre Streik möglich.