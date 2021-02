Ein offenbar betrunkener junger Mann hat am frühen Samstagmorgen in Idar-Oberstein gleich mehrfach für Ärger gesorgt. Zunächst sei er beim versuchten Diebstahl in einer Tankstelle erwischt worden, teilte die Polizei mit. Später habe er für Streit in einer Wohnung gesorgt. Als Polizisten schlichten wollten, habe der Mann einer Polizistin in den Arm gebissen und einen Rettungssanitäter angespuckt.