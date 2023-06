++ SEK-Einsatz ++ Kind mitgeschleift ++ 320 Menschen aus ICE geholt ++

Passagiere müssen ganz schnell raus aus einem ICE, ein Junge wird von einer Straßenbahn mitgeschleift und viele Geschäfte bleiben heute zu - das und mehr gibt es hier in unserem RLP-Newsticker!

9:50 Uhr Verurteilt wegen schweren sexuellen Missbrauchs Das Landgericht in Mainz hat einen 23-jährigen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Mann in zwei Fällen Geschlechtsverkehr mit einer 12-Jährigen hatte, gegen ihren Willen. Der Angeklagte war bereits vorbestraft. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. Juni 2023 um 9:30 Uhr

9:27 Uhr FCK- Trainingslagerbilanz Die Fans werden sich freuen: Mit vielen positiven Eindrücken ist der 1. FC Kaiserslautern heute aus dem Trainingslager in den USA zurückgekehrt. Neben zwei Testspielen standen auch einige offizielle Termine auf dem Programm.

9:12 Uhr SEK-Einsatz in Worms In Worms gab es am Abend einen größeren SEK-Einsatz. Nach Angaben der Polizei hatte ein Mann einen anderen Mann mit einer Waffe bedroht. Die Männer seien in Streit geraten, als der ältere von ihnen plötzlich eine Waffe gezogen habe. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, war die Waffe jedoch nicht scharf. Warum die beiden sich gestritten haben, sei noch unklar. SWR Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. Juni 2023 um 8:30 Uhr

8:06 Uhr Menschenmassen aus heißem ICE geholt Zum ICE mit 320 Menschen, der gestern schnell evakuiert werden musste, weil die Klimaanlage ausfiel, gibt es jetzt mehr Bilder. Eigentlich sollte der ICE die Passagiere von Innsbruck nach Dortmund bringen. Doch zwischen Frankenthal-Studernheim und Frankenthal-Süd blieb der Fernzug gegen 18 Uhr auf freier Strecke einfach stehen. Die Bahn setzte einen Notruf ab und die Feuerwehr musste die Menschen schnellst möglich aus dem Zug evakuieren. Grund für die defekte Klimaanlage war laut Bahn ein Vogel, der in die Oberleitung geraten war. Der Funkenflug habe schließlich einen Böschungsbrand ausgelöst. Durch den Vorfall sei wohl der Stromabnehmer des ICE beschädigt worden.

7:54 Uhr Achtung: Falsche Notare am Telefon! Augen und Ohren auf! Eine neue Betrugsmasche ist unterwegs: Die Notarkammer Koblenz warnt vor der neuen Masche, die per Telefon passiert. Dabei geben sich die Kriminellen als Notare aus. Ähnliche Fälle habe es auch in der Region Trier gegeben, heißt es auf Anfrage beim Polizeipräsidium Trier. Nach Angaben der Notarkammer versuchten die falschen Notare ihre Opfer am Telefon zu überreden, ihnen Geld zu zahlen. Oft lockten sie mit angeblichen Gewinnen und forderten eine Anzahlung. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk telefonbetrug-schockanruf-senior-am-telefon Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. Juni 2023 um 7:30 Uhr

7:53 Uhr Haftbefehl erlassen wegen Totschlags Im Tötungsfall Ludwigshafen Hemshof gibt es Neuigkeiten. Nach der Tötung eines 34-jährigen Mannes ist gegen den festgenommenen Tatverdächtigen Haftbefehl ergangen. Der Vorwurf: Totschlag. Die Obduktion der Leiche hat den Angaben zufolge ergeben, dass das Opfer an einer Stichverletzung im Oberkörper gestorben ist. Der 34-Jährige sei Dienstag am späten Abend noch am Tatort in der gemeinsamen Wohnung der beiden gestorben, so die Polizei. Darüber berichtete SWR4 RLP am 30.6.2023 um 6:30 Uhr

7:25 Uhr Spott für Annalena Baerbock Das Netz macht sich gerade über unsere Außenministerin Annalena Baerbock lustig. Bei einer Rede in Südafrika wollte sie sagen, dass der Weg des Landes zu einem freien Staat ein "beacon of hope" sei - also ein Leuchtfeuer der Hoffnung. Statt "beacon of hope" sagte sie aber "bacon of hope". Also "Speck der Hoffnung". Auf Twitter reagieren User weltweit und haben zum Beispiel schon T-Shirts und Tassen mit Speckbildern und den Worten "bacon of hope" drucken lassen. Darüber berichtete Das Ding am 30. Juni 2023 um 7 Uhr

7:12 Uhr Kleines Quiz zur Zerstreuung So, jetzt tun wir im Newsticker mal kurz was zu eurer Zerstreuung und für euer unnützes Wissen. In Deutschland gibt es bekannterweise jede Menge kurioser Museen, wie beispielsweise das Korkenziehermuseum, das Fingerhutmuseum oder das Bürstenbindermuseum. Eines dieser vielen, mit viel Liebe gepflegten Museen feiert heute seinen 100. Geburtstag. Aber welches? Welches kuriose Museum feiert heute seinen 100. Geburtstag? Das Dackelmuseum in Regensburg Das Tapetenmuseum in Kassel Das Nachttopfmuseum in Wasbüttel irrelevant: Das Dackelmuseum in Regensburg

richtige Antwort: Das Tapetenmuseum in Kassel

irrelevant: Das Nachttopfmuseum in Wasbüttel Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwort lautet: Das Deutsche Tapetenmuseum Das Deutsche Tapetenmuseum wurde am 30. Juni 1923 in Kassel eröffnet. Es wurde auf Initiative von Tapetenhändler Gustav Iven gegründet und bereits nach gut zehn Jahren erweitert. Heute ist die Geschichte der Wandbekleidung im Hessischen Landesmuseum untergebracht, derzeit aber wegen Umbauarbeiten geschlossen. Einen Festakt wird es heute dennoch geben. Mehr zum Tapetenmuseum gibt es auf der Website des Museumsvereins.

6:51 Uhr Vermisster Wanderer vermutlich tot Der vermisste Wanderer aus Dahn ist vermutlich tot. Wie die Polizei berichtet, haben Fahrradfahrer gestern in der Nähe des Hochsteins eine Leiche gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um den vermissten 60-Jährigen handelt. Der Tote wurde von der Feuerwehr geborgen. Die Polizei schließt einen Unglücksfall nicht aus. Angehörige hatten den Mann am Montag als vermisst gemeldet, nachdem er nicht von einer Wanderung zurückgekehrt war. Dahn Polizei hat nach Wanderer gesucht Vermisster aus Dahn ist vermutlich tot Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist der vermisste Mann aus Dahn vermutlich tot. Fahrradfahrer haben eine Leiche gefunden, bei der es sich um den Vermissten handeln soll. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 30. Juni 2023 um 6:30 Uhr

6:46 Uhr Das ist auf den Straßen in RLP los "Hoch die Hände, Wochenende" heißt es vielleicht für manche von euch heute schon frühzeitig. Dann habe ich für euch auch noch eine zweite gute Nachricht: Die Straßen im Land sind noch relativ frei von Staus. Ob das so bleibt, könnt ihr jederzeit hier schauen. SWR Verkehrsmeldungen

6:20 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt Nach einer weiteren Einigung der Ampelkoalition soll heute der geänderte Gesetzentwurf zum Heizungsgesetz vorliegen, so dass die Regeln noch vor der Sommerpause durch den Bundestag gebracht werden können. Darin geht es u.a. auch um die Einzelheiten zur geplanten Förderung beim Heizungstausch. Viele Fans haben darauf gewartet: Heute stellt die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga in der Spielzeit 2023/2024 vor. Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im nächsten Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel. Der letzte Spieltag vor der Winterpause ist am 19./20. Dezember. Und es ist zwar noch ein paar Tage hin, aber am Sonntag soll Emmanuel Macron zu einem Staatsbesuch in Deutschland eintreffen. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten hierzulande seit 23 Jahren! Er macht neben Berlin im baden-württembergischen Ludwigsburg und im sächsischen Dresden Station, wo er vor der Frauenkirche eine Rede zu den deutsch-französischen Beziehungen halten wird.

6:09 Uhr Das wird wichtig im Land Das bundesweite Förderprogramm "Sprach-Kitas" endet mit dem heutigen Freitag. In 13 der 16 deutschen Bundesländer wird das Programm künftig von den Ländern finanziert, in Rheinland-Pfalz allerdings nicht. Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisiert das, weil in Grundschulen viele Kinder die Klassenziele aus Mangel an Sprachkenntnis nicht erreichten. Die Landesregierung verweist hingegen darauf, dass nur rund zehn Prozent der rheinland-pfälzischen Kitas überhaupt von dem Programm profitiert hätten. Rheinland-Pfalz Bund stoppt Finanzierung Ende der Sprach-Kitas in Rheinland-Pfalz An diesem Freitag läuft die Finanzierung des Bundes für sogenannte Sprach-Kitas aus. Das Land Rheinland-Pfalz hat sich gegen eine Weiterfinanzierung entschieden. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz Der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase ist heute genau 100 Tage im Amt. In der Stichwahl setzte er sich im März mit 63,6 Prozent der Wählerstimmen gegen Christian Viering (Grüne) durch und wurde so der erste parteilose Oberbürgermeister der Landeshauptstadt. Um 10 Uhr werden die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Im Mai war die Arbeitslosenquote im Land erstmals in diesem Jahr gesunken. Allerdings gab es mehr Arbeitslose als noch vor einem Jahr. Ob sich das im Juni geändert hat, wird die Agentur für Arbeit heute bekannt geben.

6:08 Uhr Das Wetter: Heute freundlich und kühler Da fällt mir auf, wir haben noch gar nicht über das Wetter 'gesprochen', was wir hiermit schnell nachholen! Heute ist Durchatmen angesagt: Nach Regenschauern in der vergangenen Nacht wird es nicht mehr so heiß. Also gleich am Morgen die erste Tasse Kaffee am offenen Fenster trinken und sich an der frischen Brise erfreuen. Im Tagesverlauf wird es dann überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen allerdings nicht über 25 Grad. Da freut sich der Kreislauf. Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Farbenspiel über der Hohl Und wir starten direkt mit etwas für das Auge, das ich euch nicht vorenthalten will! Carmen Kuhn hat uns gestern Abend noch dieses Foto geschickt - sie schreibt: "Abendrot über der Hohl in Rülzheim im letzten Jahr 2022. Der Himmel über den Windrädern sah aus, als würde er brennen." Danke Carmen! Wenn Weihnachten wäre, könnte man sagen: "Wenn Englein Plätzchen backen." ...Apropos...bald ist es wieder soweit, macht euch schon einmal langsam Gedanken über Geschenke ;). Abendrot über der Hohl in Rülzheim im letzten Jahr 2022. SWR Carmen Kuhn