Lange Wartezeiten bei Behörden oder Ämtern, die wegen Personalmangels geschlossen sind: Das nervt viele Menschen in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Große Hoffnung wird in die Digitalisierung gesetzt. Doch die hält in Rheinland-Pfalz nicht immer, was sie verspricht. Das zeigt das Beispiel der digitalen Kfz-Zulassung in Ludwigshafen